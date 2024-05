Monza: il Capitano Ultimo in città con Laura Castelli per le Europee

Appuntamento con il Capitano Ultimo a Monza: l’uomo che ha arrestato il capo di Cosa nostra Totò Riina il 15 gennaio 1993, quando guidava il CrimOr dei carabinieri, l’Arma nella quale è stato in servizio fino al 2020, parlerà a Monza nel tardo pomeriggio di giovedì 16 maggio.

Monza: il Capitano Ultimo in via Borgazzi

Succede per motivi politici: Sergio De Caprio, il suo nome all’anagrafe, è candidato nella lista Libertà promossa da Cateno De Luca (Sud chiama Nord) alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. L’appuntamento è al Loft american bar di via Borgazzi 147 giovedì 16 maggio, alle 19.30: lì apre la campagna elettorale Laura Castelli, che dopo essere stata deputata e sottosegretaria con il Movimento 5 stelle, ha poi aderito alla scissione di Luigi Di Maio e ha infinite raccolto l’invito di De Luca, per il quale ha deciso a sua volta di candidarsi in Europa. De Luca, invece, sarà in collegamento.

Monza: il Capitano Ultimo e il suo vero volto

Il Capitano Ultimo ha scelto proprio l’occasione della candidatura per svelare dopo anni il suo volto senza maschere: lo ha fatto all’inizio di aprile dopo oltre trent’anni in cui aveva nascosto i connotati nel comizio di inizio aprile in cui ha annunciato la corsa per Bruxelles.