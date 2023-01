Lotteria Italia: i biglietti vincenti (con vendite in calo)

Vanno a Bologna, Roma due volte, Fonte Nuova di Rimini e Parma e cinque primi premi della Lotteria Italia 2023, come da tradizione estratta il 6 gennaio, come diffuso dall’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato e annunciato da Amadeus nel corso della trasmissione I soliti ignoti, su RaiUno. Eccoli (qui l’elenco completo). Tre premi da 20mila euro vanno in Brianza, a Busnago, Cornate d’Adda e Veduggio con Colzano.

D 271862 venduto a BOLOGNA 1° Premio da € 5.000.000

1° Premio da € 5.000.000 L 486158 venduto a ROMA – 2° Premio da € 2.500.000

– 2° Premio da € 2.500.000 L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) – 3° Premio da € 2.000.000

(RM) – 3° Premio da € 2.000.000 E 004737 venduto a ROMA – 4° Premio da € 1.500.000

– 4° Premio da € 1.500.000 L 492408 venduto a PARMA – 5° Premio da € 1.000.000

Lotteria Italia: tagliandi in calo in Lombardia

Succede in un anno che ha registrato in Lombardia un generale calo delle vendite dei tagliandi della Lotteria Italia, assestato al – 9%. “Per l’edizione 2022, il totale dei tagliandi staccati in regione sfiora il milione fermandosi a quota 959.400” riferisce l’agenzia Agipronews, che segnala come tra le province Milano si conferma leader con 422.670 biglietti, il 10,5% in meno rispetto allo scorso anno, poi Brescia con oltre 110.580 tagliandi, in linea con il dato 2021, quindi Bergamo a quota 85.720 (-9,7%). Sono 73.170 i biglietti venduti a Varese e provincia (-4,7%), di poco avanti sui 64.700 di Monza (-11,7%). A seguire Como (47.600 biglietti, -9,8%) e Pavia (43.960, -11,1%); a Mantova sono stati staccati 27.680 biglietti (-3,5%) più lontane Cremona (25.700, -13,7%) e Lecco (23.700, -18,6%), infine Lodi (22.140, -5,5%) e Sondrio (11.780, -9,8%).

Lotteria Italia: come riscuotere i premi

Come riferito dal sito dell’Agenzia lotteria-italia.it, i metodi di riscossione delle vincite indicano che “il giocatore in possesso di un biglietto Lotteria Italia 2022 in formato cartaceo o digitale, in caso di vincita, può far pervenire la richiesta di riscossione della vincita presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., entro specifici termini di decadenza. Aver controllato di aver vinto alla Lotteria, dunque, è un passaggio necessario da compiere per allontanare l’eventualità di una mancata riscossione vincite della Lotteria Italia”.

Chi possiede un biglietto vincente ha 180 giorni di tempo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale compilato dall’ADM per presentare la richiesta di pagamento vincite Lotteria Italia. “Il regolamento ufficiale della Lotteria Italia redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce che la richiesta di riscossione vincite Lotteria Italia ed il pagamento dei premi debbano seguire due procedure differenti, distinguibili sulla base del formato, cartaceo o digitale, del biglietto vincente.