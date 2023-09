Lissone, auto si ribalta e finisce contro le vetture parcheggiate

E’ stato portato in codice giallo il 20enne che questa notte ha avuto un incidente a Lissone. Per estrarlo dal veicolo, sono dovute intervenire diverse squadre del Comando di Monza e Brianza in via Alberto da Giussano poco dopo le ore 4 della notte appena trascorsa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura finita contro ad altre parcheggiate a lato strada.

Lissone, auto si ribalta, 20enne portato al San Gerardo



Secondo la prima ricostruzione sembra che il giovane abbia infatti tutto da solo. L’auto del 20enne dopo essersi ribaltata è finita contro altre auto parcheggiate lungo la carreggiata. Sul posto per soccorrere le persone coinvolte e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è intervenuta la squadra di Lissone. Il giovane è stato portato al San Gerardo non in pericolo di vita.