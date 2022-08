La rassegna “E-state a Giussano 2022” propone l’appuntamento con “Bartleby”

Nell’ambito di “E-state a Giussano 2022”, rassegna teatrale estiva promossa dall’amministrazione comunale di Giussano, il parco di Villa Sartirana, con ingresso da via Carroccio 2, ospiterà mercoledì 10 agosto, con inizio alle 21.15, la rappresentazione di “Bartleby”, con Luca Redaelli e Gabriele Vollaro.

“Bartleby”: un racconto che data addirittura 1853



Tratto da “Bartleby lo scrivano”, racconto ambientato a Wall Street, scritto da Herman Melville, il testo fu pubblicato inizialmente in forma anonima, suddiviso in due parti, sulla rivista “Putnam’s Magazine”, tra il novembre ed il dicembre del 1853, e fu quindi incluso nella raccolta “The Piazza Tales” nel 1856, con modeste variazioni testuali. Il canovaccio delinea il rapporto conflittuale tra il suo datore di lavoro, un avvocato, e lo stesso Bartleby, che si rifiuta di svolgere le mansioni che gli sono affidate ed arriva perfino a rifiutarsi di vivere, reiterando quel «preferirei di no» che diventa una sua caratteristica.

“Bartleby”: ingresso gratuito per gli spettatori



L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato a giovedì 11 agosto, alla stessa ora.