Incidente sulla Monza-Saronno nella notte: gravi due motociclisti

È dovuto intervenire l’elisoccorso sul luogo dell’incidente tra auto e moto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio sulla Monza Saronno, subito dopo la rotonda della Chiocciola, in territorio di Bovisio Masciago. Ad avere la peggio sono stati i due passeggeri della motocicletta, che pochi minuti prima della mezzanotte procedevano in direzione di Saronno. La collisione è stata violentissima, e immediatamente le condizioni dei due 27enni sono apparse gravi.

Uno dei due, bovisiano, quello che destava maggiore preoccupazione per i sanitari della Croce Rossa Varedo, Croce Bianca Cesano e automedica arrivate sul posto, è stato portato con l’elicottero partito da Como all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato tenuto in osservazione per tutta la giornata di venerdì.

La passeggera residente a Cislago, sempre in codice rosso, è stata portata al Niguarda. Per entrambi i politraumi destano preoccupazione e il fine settimana sarà decisivo per capire le reali condizioni dei feriti. Anche i due passeggeri della macchina hanno riportato ferite superficiali e sono stati condotti rispettivamente al Niguarda e all’Ospedale di Desio, per accertamenti.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Desio, che hanno fatto le azioni di accertamento del caso e hanno disciplinato il traffico lungo la Monza-Saronno fino a operazioni di soccorso e ripulitura della sede stradale avvenute. Starà a loro, ora appurare nel dettaglio l’esatta dinamica di quanto avvenuto e le responsabilità nella violentissima collisione. Si sa che entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione verso ovest e che per cause ancora tutte da chiarire la due ruote è entrata in contatto con la macchina, una Bmw che precedeva, causando la violentissima carambola.