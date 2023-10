Il Renate ferma la corsa e si fa rimontare in casa dalla Pro Patria

Il Renate dopo una vittoria esterna su un campo difficile come il “Menti” di Vicenza manca una buona occasione per insidiare le alte posizioni della classifica e si fa superare a suon di errori di posizionamento su calci piazzati da parte di una buona Pro Patria che non ha mai gettato lo straccio bianco in campo. Il primo tempo vede le due squadre fronteggiarsi senza mai affondare il colpo finché al 29’ Marano stende Bosisio in area e causa un calcio di rigore che Sorrentino non riesce a trasformare grazie alla parata di Rovida che non trattiene con Tremolada che è il più svelto a ribattere in rete. Nel secondo tempo le squadre si allungano e la partita offre più spunti offensivi da entrambe le parti. All’8’ Rovida toglie dall’incrocio dei pali un ottimo tiro di Sartore mentre la Pro Patria si rende pericolosa due volte con l’ex Saporetti prima su calcio di punizione poi da calcio d’angolo, situazioni in cui il Renate sembra più vulnerabile. Infatti, proprio da un corner, al 26’ Saporetti devia sui piedi di Moretti solo sul secondo palo che spinge in rete. In fotocopia otto minuti più tardi, su calcio d’angolo di Bertoni la palla spiove di nuovo sui piedi di Moretti, lasciato inspiegabilmente un’altra volta solo, che ringrazia e firma la doppietta. Ultima emozione durante i minuti di recupero, Iacovo spreca a porta vuota calciando su Rovida a terra per un precedente intervento. Prossimo appuntamento del Renate mercoledì 24 allo stadio “Euganeo” di Padova.

MARCATORI Tremolada (R) al 29’ p.t.; Moretti (PP) al 26’ e al 34’ s.t.

RENATE (4-3-3)

Fallani 6; Amadio 6 (dal 1’ s.t. Possenti 4,5), Alcibiade 5,5, Auriletto 5,5, Bosisio 6,5; Tremolada 7 (dal 20’ s.t. Garetto 5,5), Currarino 5,5 (dal 29’ s.t. Procaccio 6), Esposito 6; Rolando 6,5, Sorrentino 5,5 (dal 19’ s.t. Maletic 5), Sartore 6 (dal 36’ s.t. Iacovo 5).

A disposizione: Ombra, Gasperi, Anghileri, Nicolini, Bracaglia.

Allenatore: Pavanel 5

PRO PATRIA (3-5-2)

Rovida 7; Moretti 7,5, Lombardoni 6, Saporetti 6,5; Marano 5 (dal 20’ s.t. Citterio 6), Renault 6 (dal 36’ s.t. Vaghi s.v.), Bertoni 7 (dal 42’ s.t. Fietta s.v.), Ndrecka 6, Ferri 5,5 (dal 20’ s.t. Nicco 6); Stanzani 6, Parker 5,5 (dal 36’ s.t. Zanaboni s.v.).

A disposizione: Mangano, Bashi, Pitou, Caluschi.

Allenatore: Colombo 6

ARBITRO Peletti di Crema 5

NOTE paganti 410, incasso non comunicato. Ammoniti Rolando, Bosisio, Alcibiade, Garetto. Angoli 9-5