Il Comune di Seregno assegna 28mila euro di contributi per la cooperazione internazionale

Ammonta a 28mila euro il budget dei contributi che l’amministrazione comunale di Seregno ha stanziato, a sostegno di quattro interventi nel settore della cooperazione internazionale, promossi da altrettante associazioni locali. I fondi verranno ripartiti in parti eguali, quindi 7mila euro a testa, tra Gruppo solidarietà Africa, Auxilium India, La Nuova Infanzia ed associazione Carla Crippa.

Cooperazione internazionale: il dettaglio dei progetti

Il progetto del Gruppo solidarietà Africa mira alla prevenzione ed alla diagnosi precoce delle neoplasie nelle donne del Benin settentrionale: la sua importanza è testimoniata dal fatto che, nel primo trimestre dell’anno in corso, l’ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguietà ha accolto quindici donne con un carcinoma della cervice uterina al quarto stadio. Auxilium India è invece impegnata per lo sviluppo di venticinque villaggi del distretto indiano di Chhotadepur, dove realizzare attività in ambito educativo, sanitario-alimentare e formativo-lavorativo. La Nuova Infanzia punta dal canto suo all’acquisto di cinquanta armadi in metallo, da donare ad altrettante famiglie povere del villaggio di Handi, sempre in India. Infine, l’associazione Carla Crippa ha dedicato ai fratelli Angelo e Luigi Crippa, suoi fondatori, scomparsi nel 2019 e nel 2021, un progetto di formazione alla falegnameria, in collaborazione con monsignor Eugenio Coter, vicario apostolico di Pando, in Bolivia.