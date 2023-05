Ginnastica, le stelline della Forti e Liberi di Monza brillano a Cesenatico

Le stelline della Ginnastica Forti e Liberi Asd 1878 hanno brillato a Cesenatico alla Finale Nazionale di Ginnastica Cup Livello uno. Una medaglia d’ oro, due d’argento, tre di bronzo, un quarto e un sesto posto assoluti è il bottino portato a casa. La medaglia più preziosa è stato il primo risultato ottenuto dalla storica società monzese grazie all’ottima performance di Ginevra Vertova, campionessa italiana assoluta nella categoria Allieve B individuale. Medaglia di bronzo nella gara a squadre Acrobat per le Allieve A. E sempre nella specialità Acrobat le squadre B1 e B2 si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e il terzo posto del podio.

La felicità di Ginevra Vertova

Ginnastica: medaglia d’argento per la prima squadra Allieve A e B

La Juniores A Daria Maderna ha ottenuto il sesto posto assoluto. Secondo posto a pari merito nella Cup a squadre per le Allieve A. Medaglia d’argento anche per la prima squadra delle Allieve B, già campionesse regionali. Le piccole Esordienti si sono classificate al quarto posto assoluto. Ben ventitré le ginnaste monzesi impegnate a Cesenatico : Daria Maderna, Ginevra Vertova, Mia Romano, Eleonora Burnelli, Martina Jushi, Alice Pignatelli, Martina Perego, Chiara Zeni, Mia Mocenighi, Nicole Magni, Anna Bloise, Carlotta Antomarchi, Sara Mariani, Chiara Nannipieri, Irene Cattani, Carlotta Vimercati, Giulia Magni, Sara Berna, Giada Vergnano, Beatrice Baracchi e Carola Ravina, Viola e Mia Colombo.

Ginnastica, presenti 2.650 ginnasti di 156 società

All’appuntamento si sono presentati 2650 ginnasti in rappresentanza di 156 società provenienti da tutta Italia. Da giovedì 1 a domenica 4 giugno toccherà alle ginnaste delle altre categorie scendere in pedana. ” In questa prima finale i risultati sono stati davvero incredibili- spiega il presidente della società Alessandro Riva – I risultati regionali e nazionali confermano che la sezione è in crescita. Siamo tutti molto contenti di tutte le nostre atlete. Ginevra Vertova è diventata campionessa italiana e per noi costituisce un titolo davvero importante. Grazie al lavoro dello staff tecnico e delle ginnaste direi che i presupposti per migliorare sempre di più non sono una chimera. Ora aspettiamo la seconda gara delle ginnaste del livello superiore con la speranza che anche in questa kermesse arrivino delle coppe”.