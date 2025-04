Desio, salgono a quattro i candidati che si sfideranno per la poltrona di sindaco

Con la presentazione ufficiale di Alessio Alberti, 36 anni, candidato centrista e civico sostenuto da Desio Popolare, Azione Desio (con il simbolo del Partito Repubblicano) salgono a quattro i candidati alla poltrona di sindaco che si sfideranno alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio a Desio.

Alessio Alberti si è presentato ufficialmente sabato pomeriggio nel suo comitato elettorale, in Corso Italia, 2. «La giunta Gargiulo è stata un fallimento – ha detto Alberti – scendiamo in campo per proporre una visione di città diversa e offrire un governo adeguato della città. Sicurezza, sviluppo del commercio e dell’industria, migliore viabilità pur nel rispetto dell’ambiente, rigenerazione urbana degli edifici storici del centro i punti forti del nostro programma». E’ stato un weekend intenso, per tutti i candidati.

Carlo Moscatelli, Polo civico (Desio Viva, Desio Libera, Insieme per Desio), Pd e Italia Viva – .ha incontrato i cittadini nel quartiere di San Pietro e Paolo, con grande partecipazione di pubblico: «Vogliamo una Desio diversa – ha commentato Moscatelli – pensiamo che la nostra città meriti di più».

Andrea Villa, vicesindaco uscente, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Indipendenza e Lombardia Ideale, ha offerto il caffè ai desiani nel quartiere Volta: «Ogni volta che vado sul territorio trovo una risposta entusiasta dei desiani – ha detto Villa -. Sono convinto che debba proseguire nella discontinuità la nostra esperienza di governo».

Iaia Piumatti, sostenuta da Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle, ha proposto un banchetto “No Pedemontana” in piazza Conciliazione: «Diciamo un fermo no a un consumo di suolo devastante e alla cancellazione dell’ultima cintura verde periferica della città».

Tutti i contenuti sulla campagna elettorale, con la presenza dettagliata dei quattro candidati sindaci, si trovano sul giornale di carta nelle edicole di Desio.