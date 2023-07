Desio, due sottopassi allagati, un tetto scoperchiato: venerdì di passione per il maltempo

Il tetto di un condominio in via Tittoni scoperchiato con grossi pezzi di lamiera volati fino in via Filippo da Desio, a cinquanta metri di distanza. Due sottopassi allagati: quello della stazione ferroviaria e quello di via San Giuseppe. E in quest’ultimo due vetture bloccate dall’acqua con due automobilisti intrappolati. Molte vie – in particolare arterie del centro storico come via Garibaldi, via Matteotti, via Diaz e Corso Italia – allagate. Decine di alberi caduti, molti su auto oppure contro case. Il parco di villa Tittoni chiuso per permettere agli agronomi di rimetterlo in sicurezza.

Centinaia di chiamate al centralino tutti gli uomini della polizia locale impegnati sulle strade

E’ stato un venerdì di passione per la polizia locale di Desio: centinaia le telefonate giunte al comando di via Partigiani d’Italia: tutti gli uomini si sono messi in servizio sulle strade di Desio, con la sola eccezione di un addetto rimasto in centrale per smistare le numerosissime chiamate. Intensissimo anche il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile di Desio. Il sindaco, Simone Gargiulo, e il suo vice, Andrea Villa, insieme al comandante, Cosimo Tafuro, hanno coordinato le operazioni di soccorso.

Due automobilisti imprigionati dentro la vettura per l’acqua alta

Molti i disagi, per fortuna nessuno è rimasto ferito. Tante però le emergenze. Nel sottopasso di San Giuseppe, per esempio, gli agenti sono dovuti entrare nell’acqua, alta oltre un metro, per riuscire a portare in sicurezza un automobilista che era rimasto imprigionato nell’auto, rimasta bloccata. In via Tittoni un tratto importante del tetto di un condominio è stato scoperchiato. I pezzi, trascinati dal vento, sono finiti fino in via Filippo da Desio, cadendo su auto, altre case e giardini oppure andando a fermarsi sulle cime di alcuni alberi. Per riparare il tetto è stato necessario utilizzare una gru alta più di dieci metri. Per fortuna, almeno a Desio, la grandine non ha provocato particolari danni. La pioggia però è stata estremamente violenta e torrenziale.

Vento impetuoso e danni anche a Lissone, Nova, Muggiò, Macherio, Sovico, Vedano e Biassono

Strade allagate e alberi caduti anche a Lissone, Nova Milanese, Muggiò, Macherio, Sovico, Vedano al Lambro e Biassono. Forti gli allagamenti in particolare a Biassono, dove ha anche spirato un forte vento che ha distrutto numerosi alberi.