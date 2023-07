Calcio: Fallani e Sartore al Renate, chi viene e chi va per la stagione di Serie C

Dopo il portiere Giacomo Drago (classe 2001), un altro calciatore del Renate giocherà in Serie B. È il difensore Matteo Angeli (classe 2002) ingaggiato dal Cittadella dove troverà l’attaccante Tommy Maistrello con il quale ha indossato la maglia nerazzurra nella prima parte della stagione appena conclusa.

Angeli a Renate (il cartellino era di proprietà del Bologna) ha collezionato 33 presenze e in Brianza, sotto la guida dei tecnici brianzoli, ha potuto perfezionale le sue qualità e quindi a esprimere tutte le sue potenzialità. Ceduto Drago al Sudtirol, nella prossima stagione il compito di presidiare la porta verrà, con ogni probabilità, affidato a Mattia Fallani, fiorentino classe 2001. Portiere cresciuto nel vivaio della Fiorentina nella stagione 2022/23 ha collezionato 30 presenze stagionali (con otto clean sheet) con la maglia della Recanatese. In Serie C, ha militato anche nel Grosseto e la prima esperienza a livello senior l’ha vissuta a Palermo.

Altro ingaggio importante è quello di Francisco Sartore esterno d’attacco nativo di Santos (nello stato di San Paolo in Brasile), classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, nella stagione appena conclusa ha collezionato 31 presenze con la maglia del Fiorenzuola. In serie C ha accumulato grande esperienza indossando le maglie di Lucchese, Matera, Bisceglie e Alessandria.

Altri movimenti. Francesco Marano (classe 1990, ruolo centrale di centrocampo) si è svincolato dal Renate ed è approdato alla Pro Patria mentre Emanuele Anastasia (classe 1996, ala sinistra) dopo essere rientrato al Sangiuliano City è stato ingaggiato dal Trento.