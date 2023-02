Associazione Cuochi Brianza ai campionati di cucina italiana di Rimini con un junior team

L’associazione Cuochi Brianza, parteciperà a Rimini dal 19 al 22 febbraio alla settima edizione dei campionati della cucina italiana, all’interno della manifestazione “ Beer attraction& food attraction” che si svolgerà all’Expo centre Italy, in collaborazione fra Italian Exibition group e Federazione italiana Cuochi, un evento riconosciuto dal circuito Worldchefs. Un appuntamento molto atteso che rappresenta una straordinaria vetrina nel panorama della cucina italiana e internazionale.

A rappresentare i Cuochi Brianza sarà un junior team

Tante le novità ed i contest previsti in questa edizione, come gli appuntamenti internazionali del Global chefs e Pastry chef challenge del circuito Worldchefs e le selezioni italiane del Bocus d’Or. A rappresentare i Cuochi Brianza sarà un “junior team”, forse il più giovane della competizione, che in questi giorni si sta allenando nella cucina dell’istituto enogastronomico &alberghiero Ballerini di Seregno.

Il team dei Cuochi Brianza presentato dal presidente Gilberto Farina

Il presidente dei Cuochi Brianza, Gilberto Farina, in una serata associativa ha presentato il giovane team che li rappresenterà. I loro nomi: Gaia Di Martino, Matteo Nicolato, Samuele Russo, Marco Degennaro, Filippo Cordoni, Sabrina Apicella, Francesco Cianni, Tommaso Vendramini, Daniela Basta e Sara Gaiati, i quali saranno accompagnati dalla team manager Paola Silva e dal vice presidente dell’associazione Cuochi Brianza, Andrea Martinelli. Il presidente Farina ha incoraggiato i giovani del team a mettere in campo tutte le loro capacità e l’esperienza finora acquisita, cercando di onorare al meglio i Cuochi Brianza ma soprattutto di fare tesoro dell’esperienza che andranno a vivere fianco a fianco con tanti bravi cuochi italiani.