Il Ballerini di Seregno brilla nel concorso “Come vedete la sostenibilità nell’hotel” a Milano

La bacheca dell’istituto alberghiero del collegio Ballerini di Seregno si è arricchita dell’ennesimo successo riportato dai suoi studenti che hanno partecipato ad un recente concorso. Il nuovo anno è così iniziato nel migliore dei modi, confermando una volta di più la bontà e la validità dell’insegnamento, della preparazione e della passione dei docenti di dell’indirizzo alberghiero che spalanca le porte al mondo del lavoro e alla professione sicura. A Milano nella sede di via Panfilo Castaldi dell’Ais (associazione italiana sommelier), nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Come vedete la sostenibilità nell’hotel”. Gli studenti di quinta hanno inviato una tesina sull’argomento al concorso lo scorso 10 dicembre. La giuria tra le tesine pervenute ne ha scelte 13, di cui ben 5 di studenti del Ballerini. L’elaborato di Gaia Di Martino di La Valletta Brianza di 5 A è risultato il migliore ed è stato premiato con una borsa di studio di mille euro, agli altri quattro balleriniani, sempre di 5 A: Matteo Nicolato di Brugherio, Sabrina Apicella di Meda, Aurora Tinelli di Seveso e la seregnese Aurora Rosmini, classificati ex aequo è stato consegnato l’attestato di partecipazione. I premi sono stati consegnati dal presidente di Solidus, Carlo Romito. Alla cerimonia erano presenti la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e Anna Costi del Mandarin Oriental hotel di Milano.

Ballerini: la motivazione del premio a Di Martino

Gaia Di Martino

Gaia Di Martino ha prevalso sugli altri in quanto il suo lavoro, come era scritto nella motivazione del premio, «si è distinto per una attenta partecipazione alle giornate di lavoro sul tema proposto ed alle relazioni dei manager alberghieri che hanno partecipato, e che la tesina ha ripreso e sviluppato. Attenta analisi delle fonti e sviluppo dei concetti di sostenibilità in generale e delle aziende di settore, sviluppa in tre ambiti differenziati gli interventi e non tralascia i pre-requisiti sia da parte delle aziende-staff, che dei fruitori del servizio. La tesina sviluppa notevolmente il concetto di ristorazione affrontando la tematica del cibo sano e di stagione, approfondito in questi aspetti da diversi relatori. Si tratta di un lavoro completo, dalla ricerca delle fonti ai contributi di diversi settori della società civile e delle aziende di settore». La brigata di cucina che ha partecipato al concorso di Solidus, sulle ali dell’entusiasmo, si sta preparando per partecipare alla settima edizione del campionato italiano di cucina che si svolgerà dal 19 al 20 febbraio a Rimini expo.

Ballerini: come conoscere la scuola

La segreteria del collegio di via Verdi è aperta tutti i giorni per ricevere le iscrizioni al nuovo anno scolastico per tutti gli indirizzi di studio, mentre per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare agli open day o agli OpenLab, l’indirizzo di enogastronomia & ospitalità alberghiera ha tuttora in corso gli smart tour, incontri con il vicepreside e breve visita guidata della scuola. Per l’alta richiesta di partecipazione agli OpenLab, il percorso di orientamento dedicato agli studenti di seconda e terza media alla scoperta dei loro talenti e attitudini, strutturati in attività di laboratoriali che coinvolgono diverse materie, proseguirà nei pomeriggi di mercoledì 18 e 25 gennaio.