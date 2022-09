Gli ex studenti del Valentini raccontano il perché dello striscione con dedica

Venti metri di lunghezza per uno e venti di altezza sembrano pochi, paragonati all’idea originale: 90 metri di lunghezza per venti di altezza. Così sarebbe dovuto essere lo striscione pensato dai ragazzi della ex 5L del corso di grafica del liceo Valentini, usciti dalla scuola lo scorso giugno dopo l’esame di maturità. L’idea del monumentale progetto di grafica e design è di tre ragazzi della 5L: Gregorio Ballardini, Pietro Gabriele e Leonardo Gatti. «Gli ultimi giorni di scuola -racconta Gregorio– avremmo voluto ricoprire la facciata con questo enorme striscione, su cui avremmo voluto riprodurre il logo del liceo. Così facendo avremmo reso le classi e i laboratori inagibili perché troppo bui, costringendo così tutti gli studenti a finire gli ultimi giorni di scuola all’aperto, nel cortile della scuola».

Liceo Valentini: l’evoluzione del progetto

Archiviata l’idea ritenuta irrealizzabile, il progetto non è svanito, nemmeno quando la fine della scuola prima e l’esame di Stato poi hanno definitivamente messo la parola fine all’esperienza dei ragazzi al Valentini. «Abbiamo ridimensionato le misure e pensato a una frase, un’unica frase ad effetto che spiegasse il nostro sentimento nei confronti della scuola», continua Ballardini. È nato così lo striscione con la scritta: “Sei bellissima”, issato sulla facciata interna del liceo lo scorso 10 settembre, a due giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico. «La nostra è una scuola diversa dalle altre. Qui si respira uno spirito unico, qualcosa che solo chi l’ha vissuta, studenti e insegnanti, può comprendere. Il nostro liceo è speciale -continuano gli ideatori dello striscione-, solo il fatto di vivere dentro un’opera d’arte, a pochi passi dalla Villa Reale, rende l’edificio della nostra scuola davvero straordinario. È una scuola che si mostra bellissima e accogliente con tutti fin da subito, per questo si meritava quella dichiarazione così speciale».

Liceo Valentini: l’approvazione della dirigente

Un’idea che è subito piaciuta alla dirigente, Elisabetta Biraghi, che ha approvato il progetto di far trovare lo striscione in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Si sono dati appuntamento nella loro ex scuola in sette. Oltre a Ballardini e Gabriele, anche Giacomo Sica, Tommaso Sica, Chiara Defenza, Iris Mazzocchi e Giulia Verna. «Nonostante il nostro striscione fosse un decimo di quello pensato inizialmente, abbiamo faticato un bel po’ per riuscire ad appenderlo sulla facciata, ma ne è valsa la pena», spiegano. Ora il cartellone, dove spiccano le lettere ISA in rosso, a memoria del passato recente di istituto d’arte, è lì dove lo hanno lasciato i ragazzi della 5L, aiutati nel progetto anche da alcuni ex studenti della 5E del corso di design. «Sarebbe bello che venisse utilizzato soprattutto in occasione degli open day, per far capire ai nuovi iscritti fin da subito lo spirito unico del liceo Valentini».