Covid: l’Ats allenta le misure a scuola e garantisce le lezioni in presenza

Nuovi allentamenti per gli studenti delle scuole per il Covid. L‘Ats di Monza ha comunicato che gli allievi positivi dovranno essere messi in isolamento, ma le lezioni in presenza nei vari istituti proseguiranno senza nessun problema. Stessa prassi anche per il personale scolastico che contrae il virus.

Covid: l’Ats allenta le misure a scuola e la circolare di Arcore

La comunicazione con tutte le specifiche è già stata diffusa attraversa una circolare dalla preside Marta Chioffi dell’istituto comprensivo Monginevro di Arcore, ma il nuovo protocollo ha valore per tutti i plessi scolastici della Provincia di Monza e Brianza. Decade così il rischio della Dad (didattica a distanza) nel caso in cui gli allievi siano affetti dal Coronavirus.