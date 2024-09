Due nuovi monitor di ultima generazione vanno ad arricchire la dotazione del reparto di Chirurgia II dell’Ircss Fondazione San Gerardo di Monza diretto da Christian Cotsoglou. La donazione è frutto dell’iniziativa di raccolta fondi promossa dall’associazione Mio Fratello Odv Onlus con un torneo quadrangolare di calcio organizzato a giugno a Sesto San Giovanni per ricordare Luigi Pizzochero, storico dirigente della Pro Sesto scomparso di recente. In campo per la terza edizione del torneo calcistico “Francesco Martusciello” le squadre di Rocker Tv, Nazionale Agenti immobiliari, Curva Vito Porro e Pro Sesto 1913.

Ospedale di Monza: due nuovi monitori per la Chirurgia del San Gerardo, donati da Mio Fratello Odv Onlus

Le due apparecchiature verranno utilizzate per il monitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti ricoverati in Chirurgia. L’aggiunta dei monitor ai device in dotazione aumenterà la capacità di sorveglianza dei degenti con complessità cliniche sempre maggiori.

«In un periodo in cui le attività di beneficenza sono nel centro del mirino, l’associazione Mio Fratello, da anni impegnata nel terzo settore, risponde con i fatti e la trasparenza del suo agire – ha dichiarato il presidente, Stefano Martini – Quindi, con immenso piacere, anche a fronte dell’amicizia personale che ci lega al direttore della Struttura Complessa di Chirurgia II, Christian Cotsoglou, abbiamo deciso che l’edizione di quest’anno del torneo benefico di calcio “Francesco Martusciello” avrebbe portato in dote all’ospedale San Gerardo due monitor portatili multiparametrici. Grazie al sostegno di Rocker Tv, della Nazionale agenti immobiliari, della Pro Sesto 1913, della Curva Vito Porro e del contributo spontaneo offerto da tanti amici dell’associazione siamo stati in grado di mantenere l’impegno assunto. In cuor mio coltivo la speranza di poter condividere con l’IRCCS San Gerardo dei Tintori altri momenti di vera solidarietà a favore della nostra comunità».

Ospedale di Monza: due nuovi monitori per la Chirurgia del San Gerardo, «attenzione sempre maggiore alle innovazioni della tecnologia»

«L’attività chirurgica eseguita presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – ha sottolineato Cotsoglou – richiede un’attenzione sempre maggiore alle innovazioni che la tecnologia mette a disposizione. Per questo siamo grati all’associazione Mio Fratello e al suo presidente Stefano Martini per questa preziosa donazione».