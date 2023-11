A Desio torna l’appuntamento proposto dall’Avis Comunale cittadina di prevenzione “Avis per il cuore”, mattinata di controlli gratuiti per tutti i cittadini. L’appuntamento è fissato per domenica, 19 novembre in sala Pertini, in piazza don Giussani. Dalle 9 alle 12 verranno effettuati il controllo della pressione arteriosa, controllo del colesterolo e della glicemia, controllo del peso e indici di massa corporea, elettrocardiogarmma a campione. Sono invitati tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Si consiglia di presentarsi lontano dai pasti.

Desio, domenica con Avis un check up sulla salute Abruscato: l’anno scorso 86 controlli in tre ore

«Ế un appuntamento che proponiamo ogni anno, sempre in questo periodo – ha sottolineato il presidente Biagio Roberto Abruscato – e la risposta è sempre molto numerosa. Quest’anno organizziamo i controlli in collaborazione con la farmacia Piccaluga». E ha proseguito: «L’anno scorso abbiamo registrato 86 controlli in sole tre ore». I controlli non sono riservati ai volontari ma estesi a tutta la popolazione. Ma perché è stata scelta come fascia d’età quella compresa tra i 18 e 55 anni? «A detta dei medici – ha spiegato Abruscato – è la fascia d’età in cui ci sono meno controlli e quindi più esposti ad un rischio. Il nostro obiettivo è quello di educare alla prevenzione».