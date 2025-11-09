Serie B, Pescara-Monza: segui il LIVE sul Cittadino

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.
Nella dodicesima giornata di Serie B 2025/26 il Monza di Paolo Bianco fa visita al Pescara di Vincenzo Vivarini: gara in programma domenica 9 novembre allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” alle ore 17.15. La formazione biancorossa, al secondo posto della graduatoria a soli due punti dalla capolista Modena, è reduce da cinque vittorie consecutive e nell’ultimo turno ha battuto a domicilio lo Spezia per 1-0 grazie a un gol siglato da Luca Ravanelli. Momento opposto per gli abruzzesi che vivono un momento delicato: il penultimo posto in classifica è condito da una sola vittoria in campionato, dalla peggior difesa del torneo con 23 reti subite e dal roboante 5-0 subito al “Barbera” contro il Palermo nella scorsa giornata.
Serie B, Pescara-Monza: la direzione arbitrale
Sarà Luca Pairetto di Nichelino (To) a dirigere Pescara-Monza, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Khaled Bahri di Sassari. Quarto ufficiale Mario Perri di Roma 1. VAR Alessandro Prontera di Bologna; AVAR Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Rm).