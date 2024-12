Serie A: mister Bocchetti in campo a Monzello, domenica c’è lo scontro diretto col Parma

Subito in campo mister Salvatore Bocchetti con il Monza, anche perché la Serie A non si ferma e il 28 dicembre i biancorossi sono attesi dalla non facile trasferta di Parma (ore 15), che è anche uno scontro diretto per la salvezza.

Serie A: mister Bocchetti in campo a Monzello, Monza a -5 dalla zona salvezza

Il tecnico subentrato lunedì a Sandro Nesta, sollevato dall’incarico dopo una prima parte di campionato avara di vittorie e soddisfazioni (ma ricca di infortuni e difficoltà), ha diretto il primo allenamento al Centro sportivo Monzello-Luigi Berlusconi. La sfida è importante: il Monza è ultimo in classifica con 10 punti (-3 dal Venezia), la linea di galleggiamento dista cinque punti con Verona, Como e Parma a quota 17.

Insieme a Bocchetti anche il nuovo allenatore in seconda Andrea Tarozzi e il collaboratore tecnico Davide Brivio.