Serie A, LIVE Monza-Torino: primo tempo 0-0

44′ Mammamia cosa si è mangiato Gagliardini! Palla che suona e che canta di Colpani, con l’esterno sinistro, da destra, precisissimo sulla testa dell’ex Inter che colpisce di testa dal centro dell’area, completamente solo, a ridosso di Milinkovic-Savic ma gliela spara letteralmente in bocca

38′ Da lontano Colombo prova a scuotersi un po’, anche dalla marcatura asfissiante di Buongiorno. Sinistro radente, ma a lato

37′ Ancora Zapata pericoloso, arrampicandosi in mezzo all’area su un pallone non facile riesce comunque a girarla di testa. Va fuori abbondante, ma il centravanti ex Atalanta sembra in buona serata

33′ Il Torino perde altri pezzi, esce Linetty (per infortunio) ed entra Gineitis, l’ultimo centrocampista a disposizione in rosa.

29′ Ampi spazi per Ciurria in corsia centrale, il Fante non se la sente di concludere e riapre. Si finisce da Colombo che aggiusta e prova a piazzare un sinistro ben lontano dall’obiettivo

25′ Gol annullato al Torino, per spinta di Zapata nel duello fisico con Caldirola. Il colombiano aveva raggiunto il fondo ed il pallone era finito a Rodriguez che aveva tirato una mina sotto la traversa; impossibile da prendere per Di Gregorio

24′ Con il possesso il Monza rallenta i ritmi torinisti e prende il controllo del gioco, anche se fatica a rendersi pericoloso

19′ Episodio sospetto al limite dell’area brianzola, con Carboni che ferma un interessante filtrante di Zapata tra petto, spalla, forse braccia. L’azione riparte e il Monza ribalta il fronte sino al sinistro a girare di Colpani che attraversa tutta l’area, scorrendo oltre la linea di fondo

15′ Ancora granata, questa volta più di manovra per liberare dal limite il destro (centrale) di Sanabria. Para Di Gregorio

12′ Immediata la risposta del Toro con una corsa sulla sinistra di Lazaro e interessante traversone basso sul quale Vlasic arriva in ritardo, sprandola in curva

11′ Segnali di risveglio del Monza. Di Gregorio alleggerisce con il lancio lungo, Colombo sponda a perfezione per Colpani che si lancia campo aperto sulla sinistra e incrocia un mancino a fil di palo, ma fuori

9′ Indicazioni tattiche di inizio partita, Bondo segue ovunque Vlasic e Pessina è pronto a coprire gli spazi assegnati per ruolo al compagno

7′ Prima conclusione del match, gran botta da lontano di Zapata che impegna Di Gregorio in una difficile respinta

4′ Confermate le disposizioni del pre partita, entrambi gli allenatori scelgono la difesa a tre.

PARTITI! Primo possesso per il Torino!

Palladino perde Pablo Marì per un infortunio muscolare e Vignato per un problema ai denti che ha richiesto anche un piccolo intervento alla bocca. Il tecnico biancorosso preferisce non andare ruolo su suolo e decide di avanzare Pessina sulla trequarti, insieme a Colpani, dietro a Colombo. In difesa gioca Andrea Carboni, a centrocampo Bondo, classe 2003 all’esordio da titolare in Serie A dopo qualche spezzone convincente nelle scorse uscite. Per quanto riguarda il Torino, Juric si affida ancora alla doppia punta Sanabria-Zapata, con Vlasic che partirà dalla mediana per dare supporto. Recuperato Rodriguez, riprende il suo posto da terzo di sinistra. Si conferma l’emergenza infortuni in casa Toro, con qualche assenza pesante.

Formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A.Carboni; Ciurria, Gagliardini, Bondo, Kyryakopoulos; Pessina, Colpani; Colombo. A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F.Carboni, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, V.Carboni, Maric, Cittadini, Mota Carvalho, Ferraris. All.: Palladino

Torino (3-4-1-2) Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. A disp.: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Gineitis, Soppy, N’guessan. All.: Juric

C’è il Torino di mister Juric nel sabato di Serie A del Monza all’U-Power stadium: alle 20.45 fischio di inizio per una sfida che significa molto, per il rapporto dell’allenatore con Palladino dei biancorossi e per il posizionamento in classifica. I granata partono dal 12esimo posto con 15 punti, il Monza dalla nona posizione con 16. In testa Inter, poi Juventus, quindi Milan, Napoli e Atalanta in zona Europa, poi Bologna, Roma e Fiorentina. Tra Torino e Monza, giusto Lazio e Frosinone, ma non si tratta più di punti a questo punto del campionato, ma di vinte, perse, pareggiate e reti segnate. Entrambe le squadre provano ad allungare il collo verso la parte alta della classifica. In Italia la partita è in diretta su Sky Sport e Dazn, per tutti gli altri la diretta del Cittadino.