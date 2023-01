Serie A, Juventus-Monza live

È di nuovo Monza contro Juventus, questa volta per il campionato: squadre in campo a Torino alle 15 per la 20° giornata di Serie A. All’andata contro i bianconeri era arrivata la prima storica vittoria nella massima serie, la scorsa settimana in Coppa Italia il Monza è uscito a testa alta superato 2-1 con un gran gol di Chiesa.

Serie A, Juventus-Monza: la classifica

Ora però, dopo la penalizzazione subita dalla Juve in campionato (-15 punti), è uno scontro diretto a metà classifica.

«Non sarà una partita diversa dalle altre due» ha commentato alla vigilia mister Palladino.

Serie A, Juventus-Monza: i convocati

⚪🔴 Per il Monza convocati: 2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

⚪⚫ Per la Juve Massimiliano Allegri ha convocato: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 9 Vlahović, 10 Pogba, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli