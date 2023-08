Serie A, Inter-Monza LIVE 1-0: Martinez sigla il gol del vantaggio

​⚫️🔵 20′ Su azione da corner è Barella a provare il tiro al volo col sinistro, palla in curva.

⚪🔴 18′ Timido attacco della formazione brianzola: Gagliardini allarga per Kyriakopoulos che imbecca la debole incornata di Maric che termina a lato.

⚪🔴 13′ La squadra di Palladino riparte bene in contropiede: Gagliardini lancia in corsa Colpani che controlla, si destreggia e tira dai trenta metri, De Vrij si immola chiudendo lo specchio.

⚪🔴 12′ Reazione Monza: Caprari innesca Kyriakopoulos che calcia di prima intenzione in diagonale, fa muro la retroguardia nerazzurra che mette in angolo.

⚫️🔵 8′ Disimpegno errato dei biancorossi e recupera la sfera Barella. Il centrocampista ex Cagliari gira la sfera a Dumfries che fa partire un cross rasoterra per il centro dell’area di rigore dove Martinez è lesto nel girarla in porta all’angolino, alla destra di Di Gregorio. INTER 1 – MONZA 0

⚽️ GOL DELL’INTER ⚽️

⚫️🔵 7′ Cross di Dimarco dalla sinistra, Caldirola è provvidenziale nell’anticipare Martinez e deviare in corner.

⚫️🔵 5′ La prima occasione degna di nota è di marca nerazzurra: Dumfries mette al centro, conclusione ribattuta di Thuram e tiro di prima intenzione di Mkhitaryan che sorvola la traversa.

📣 INIZIA IL MATCH AL GIUSEPPE MEAZZA DI SAN SIRO

⚠️ Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Carlo Mazzone, il papà di tutti gli allenatori con le sue 792 panchine in carriera in Serie A.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

☝️ Spiacevole episodio per il Monza: il pullman biancorosso è arrivato in ritardo al Meazza di San Siro a causa dell’intenso traffico causato da un incidente stradale. L’inizio della gara non dovrebbe essere a rischio nonostante quanto accaduto.

🔘 Dirige l’incontro il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti: Giovanni Baccini di Conegliano e Pasquale Capaldo di Napoli. Quarto ufficiale: Maurizio Mariani di Aprilia. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Daniele Paterna di Teramo.

Le formazioni ufficiali

⚫️🔵 INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Asllani, Stankovic, Sensi, Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado, Arnautovic, Correa. All. Simone Inzaghi.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni,, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Mota Carvalho, Vignato. All. Raffaele Palladino.

Sabato 19 agosto, ore 20.45: Inter e Monza danno il via alla nuova stagione di Serie A. Riflettori speciali sull’esterno brasiliano Carlos Augusto, passato ufficialmente dal biancorosso al nerazzurro a Ferragosto.

Serie A, Inter-Monza LIVE: gli ex di giornata

Ex di giornata anche Davide Frattesi, ex Sassuolo ma anche protagonista a Monza nel primo anno del ritorno in Serie B. Nel Monza, tra i convocati, i due ex D’Ambrosio e Gagliardini.

L’Inter di Simone Inzaghi parte tra le favorite per lo scudetto, i risultati della scorsa stagione spingono comunque il Monza di mister Raffaele Palladino.