Monza-Reggiana LIVE: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni, Maric, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Vignato. All. Raffaele Palladino.

🟤🟤 Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma; Varela Djamanca, Lanini. A disposizione: Satalino, Motta, Rozzio, Duarte, Vido, Shaibu, Libutti, Pettinari, Nardi, Vergara, Cavalllini, Guglielmotti, Kabashi. All. Alessandro Nesta.

Il Monza di Palladino torna in campo domenica 13 agosto alle 21.15 per il primo turno di Coppa Italia (dopo il preliminare) all’U-Power Stadium. Con la direzione di gara di Alberto Santoro di Messina, i biancorossi affrontano la Reggiana guidata da mister Alessandro Nesta, scelto per la panchina della squadra di Reggio Emilia dopo la promozione dello scorso anno in Serie B. La Reggiana ha sconfitto il Pescara per arrivare a Monza.

Si tratta dei 32esimi di Coppa Italia: chi vince se la vedrà con il Genoa, che ha già battuto il Modena 4-3 venerdì. Il turno successivo sarà contro la Lazio, già qualificata per diritto di classifica in campionato: su quel lato del tabellone, sempre agli ottavi, c’è già la casella coperta dalla Roma, che attende la migliore tra Cittadella (che ha sconfitto l’Empoli 2-1) e una tra Cremonese e Crotone, in campo lunedì 14. I sedicesimi si giocheranno a novembre, gli ottavi tra dicembre e gennaio, poi quarti a fine gennaio, semifinali in doppio turno ad aprile, finale a maggio.