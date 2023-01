Monza-Inter 2-2, Simone Inzaghi: penalizzati sul gol annullato ad Acerbi

Dopo il pareggio 2-2 con il Monza, nelle interviste post partita, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, era arrabbiatissimo: «Dopo cinque anni di Var siamo stati penalizzati da un episodio decisivo sul gol annullato ad Acerbi. Un fischio dell’arbitro per due giocatori del Monza (Izzo e Pablo Marì) che si ostacolano fra di loro. Sono arrabbiato, domani, con maggior calma, dopo aver riposato, l’analizzeremo».

Sugli avversari di giornata: «Devo fare i complimenti al Monza e li ho fatti personalmente a Palladino. Hanno giocato fino alla fine, certo, senza gli episodi, mettiamoci dentro anche il palo colpito da Lautaro nel secondo tempo, staremmo parlando di una nostra vittoria».

Sul cammino in campionato: «Subiamo gol in trasferta da 13 partite, questo pareggio ci rallenta ma deve anche farci andare avanti più forti di prima, con la consapevolezza di essere stati penalizzati stasera. Ora bisogna guardare una gara alla volta, cercare di vincere il più possibile senza fare tabelle. Purtroppo abbiamo perso punti all’inizio e ora dobbiamo cercare di vincere partite come quella di stasera».