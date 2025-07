Calcio, Ac Monza: fissata la presentazione di mister Paolo Bianco

Uno dei momenti che i tifosi aspettavano, e che ha portato la Curva Pieri a disertare il primo allenamento aperto del nuovo Monza, sta per arrivare. La società biancorossa che a inizio luglio ha annunciato il passaggio da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures – che ha deciso di rinviare tutti i convenevoli al momento del closing, a fine estate – ha messo in agenda il primo appuntamento ufficiale: mercoledì 16 luglio, all’U-Power Stadium, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Paolo Bianco.

È la prima occasione per presentarsi per protagonisti chiamati a Monza per partecipare al campionato di Serie B.