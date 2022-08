Regione Lombardia sarà presente al Meeting di Rimini con la mostra su Armida Barelli

Il consiglio per le pari opportunità di Regione Lombardia sarà presente al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, con la mostra “Armida Barellli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”. La presentazione dell’esposizione sulla cofondatrice dell’università cattolica di Milano è prevista domenica 21 agosto, alle 16.30, nello stand dell’ateneo (nella hall sud della Fiera di Rimini). Oltre alla presidente del consiglio per le pari opportunità Letizia Caccavale, interverranno il direttore dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani” Aldo Carera ed il docente di teologia all’università cattolica don Stefano Alberto.

Armida Barelli: una figura esempio per le donne di oggi



«Dopo aver ospitato la mostra a Palazzo Pirelli, proseguiamo con l’impegno nella promozione di Armida Barelli anche al Meeting per l’amicizia fra i popoli -sottolinea Letizia Caccavale-. È una delle figure femminili più importanti del novecento italiano, testimonianza ed esempio per tutte le donne di oggi. È stata una vera appassionata di Cristo, un cuore inquieto che, con estrema concretezza, ha trasformato il suo grande amore per la vita in opere di bene, tra queste la creazione dell’università cattolica. Raccontare la sua straordinaria vita ai molti studenti e visitatori del Meeting è per me davvero un grande onore».

Armida Barelli: la mostra già proposta a Palazzo Pirelli



Curata dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, l’esposizione “Armida Barellli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” è già stata ospitata a Palazzo Pirelli, in occasione della beatificazione di Armida Barelli nel Duomo di Milano lo scorso 30 aprile, ed inaugurata alla presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Armida Barelli: importante il suo contributo per l’emancipazione femminile



Il percorso della vita di Armida Barelli, importante contributo per l’emancipazione delle donne, è ricostruito con testi, fotografie d’epoca, illustrazioni e prende spunto dalla graphic novel a lei intitolata. Nata nel 1882 a Milano, Armida Barelli è stata anche una grande educatrice italiana, dirigente dell’Azione Cattolica, cofondatrice delle Missionarie e dell’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo.