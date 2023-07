Quasi 6mila ragazzi della diocesi di Milano parteciperanno alla Gmg di Lisbona

La città di Lisbona si prepara ad accogliere i ragazzi da tutto il mondo per la trentasettesima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dall’1 al 6 agosto. Sono circa 65.000 gli italiani attesi nella capitale portoghese, di questi quasi 6.000 sono in arrivo dal territorio della diocesi di Milano: 5.200 provenienti da parrocchie e oratori e 700 dagli istituti missionari e dalle congregazioni religiose del territorio. A spiccare è la partecipazione dei ragazzi della zona quinta di Monza che si presenteranno in 1.049 all’appuntamento con la Gmg. Un record tra le sette zone pastorali della diocesi. Più numeroso, infatti, è solo il gruppo proveniente dalla zona quarta di Rho con 1.198 iscritti. Altri 702 arriveranno dalla zona prima di Milano, 736 dalla zona di Varese e ancora 424 dalla zona terza di Lecco, 467 dalla zona di Melegnano e 598 dalla zona settima di Sesto San Giovanni.

Gmg: anche Delpini, Raimondi e Vegezzi in Portogallo

Il manifesto della Giornata

Tutti i pellegrini ambrosiani saranno accolti nella città di Oeiras, a una trentina di chilometri da Lisbona. Ad accompagnare i partecipanti in questa esperienza globale di fede, la prima dopo la pandemia (l’ultima Gmg si svolse nel 2019 a Panama), ci sarà anche l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, insieme a due vescovi ausiliari: monsignor Luca Raimondi e monsignor Giuseppe Vegezzi.

Gmg: previsto un gemellaggio con la diocesi di Porto

In questi giorni che precedono l’avvio della Gmg, alcuni ragazzi hanno già partecipato a una prima esperienza di condivisione,grazie al gemellaggio stretto dalla diocesi di Milano con quella di Porto. Fino al 31 luglio nella sede dei salesiani a Porto resteranno 150 giovani, partiti in anticipo rispetto al programma ufficiale. Anche dopo il 6 agosto, a conclusione degli eventi della Giornata Mondiale della Gioventù, altri 725 ragazzi si fermeranno in Portogallo per un pellegrinaggio in compagnia dell’arcivescovo Delpini. L’arcivescovo e i due vescovi ausiliari Raimondi e Vegezzi guideranno alcune delle catechesi nei vari quartieri della città.

Gmg: il tema scelto è tratto dal Vangelo di Luca

Il tema scelto per questa edizione della Gmg è un verso tratto dal vangelo di Luca: “Maria si alzò e andò in fretta”, «un’esortazione a vivere la chiamata di Gesù seguendo l’esempio di sua madre», spiegano dalla diocesi. Tutti i contenuti degli incontri e delle riflessioni saranno disponibili sul portale chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi, dove ogni giorno sarà possibile seguire un collegamento in diretta. Anche i social diocesani racconteranno ogni giorno le giornate portoghesi. Anche le parrocchie e gli oratori del territorio si sono attrezzati, pronti a condividere, tramite i social, scatti, riflessioni ed esperienze di incontro con chi è rimasto a casa.