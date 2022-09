L’oratorio di Santa Valeria a Seregno saluta don Colombo con una fiaccolata

In fiaccolata dal santuario della Madonna di Montecastello a Tignale, nel bresciano, fino a Seregno, con tappa intermedia al santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, nel bergamasco. È l’impresa sportiva concretizzata nel fine settimana dall’Asd Oratorio Santa Valeria di Seregno, che ha voluto così salutare don Giuseppe Colombo, il vicario parrocchiale che, dopo 12 anni di servizio, si è trasferito ad Arconate. Domenica 11 settembre, il sacerdote ha accolto i podisti, accompagnati dall’assessore alla sicurezza William Viganò, sul sagrato del santuario seregnese di Santa Valeria, prima di presiedere una santa Messa molto partecipata, nel corso della quale monsignor Bruno Molinari, nella sua qualità di prevosto, ne ha sottolineato le doti di servizio e di umiltà. Un pranzo comunitario al buffet del pellegrino di viale Piave ha poi concluso la programmazione.

Parrocchia Santa Valeria: il passaggio di consegne

Don Giuseppe Colombo accoglie i podisti sul sagrato



Don Giuseppe Colombo, come detto, ha lasciato Seregno per trasferirsi ad Arconate. Al suo posto, da Rho è arrivato don Walter Gheno, 60 anni, che sarà accolto ufficialmente dalla comunità parrocchiale domenica 18 settembre. I fedeli di Santa Valeria potranno inoltre riabbracciare don Luigi Stucchi, che dopo aver terminato la sua esperienza a Vimercate è tornato a vivere al collegio Ballerini di via Verdi, dove aveva già operato in passato.