La patronale porta in dote un nuovo giardinetto al santuario seregnese dei Vignoli

L’inaugurazione del nuovo “Giardinetto della Vigna del Santuario”, proprio a fianco dell’edificio ecclesiastico che, da ormai qualche secolo, è un riferimento anche quotidiano per tanti fedeli sul territorio, sarà il momento saliente della programmazione della patronale della Madonna dei Vignoli, prevista a Seregno tra venerdì 2 settembre e giovedì 8 settembre. Il battesimo del piccolo spazio, per la realizzazione del quale la comunità pastorale San Giovanni Paolo II ha investito 65mila euro e nel quale è presente la pianta della vite, da cui il santuario prende il nome, è in calendario sabato 3 settembre, alle 20.45, al termine della santa Messa festiva vigiliare delle 20. Sempre sabato 3, ma alle 18, aprirà la cucina.

Patronale dei Vignoli: il dettaglio del programma

L’interno del piccolo edificio ecclesiastico



Il giorno successivo, domenica 4 settembre, alle 10.30, è programmata una santa Messa solenne, che sarà presieduta da monsignor Angelo Frigerio ed accompagnata dalla cappella musicale Santa Cecilia. Alle 16.30 lo spazio sarà occupato invece da una preghiera per le mamme con i bambini, mentre alle 20.30 seguirà una pregheria di compieta, che introdurrà ad una processione per le vie De Nova, Formenti, Muratori, Bassi ed ancora De Nova, con la partecipazione della fiaccolata Avis. Chiuderà una benedizione impartita da don Mauro Mascheroni, a titolo di saluto alla comunità seregnese, nell’imminenza del suo trasferimento a Giussano, dove il suo incarico sarà quello di vicario della parrocchia di Santo Stefano in Birone.

Patronale dei Vignoli: la conclusione del programma

L’esterno del santuario mariano



Giovedì 8 settembre la programmazione terminerà con la celebrazione di una santa Messa nel santuario alle 18 e con la preghiera del Rosario ed una benedizione alle 20.30.