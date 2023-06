Desio, don Gianni Cesena a settembre lascerà l’incarico di prevosto

Don Gianni Cesena, dal 2016 responsabile della comunità pastorale santa Teresa di Gesù bambino e dal 2021 decano di Desio, dal 1settembre lascerà i suoi incarichi. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, lo ha nominato vicario episcopale di Lecco. Delpini ha anche nominato monsignor Michele Elli, già vicario per la zona di Melegnano, all’incarico di vicario episcopale per la zona V di Monza.

Ordinato dal cardinal Martini di cui è stato segretario

Sessantasei anni, don Gianni è nato a Milano il 1ottobre 1956. Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano dal cardinal Martini il 14 giugno 1980, fino al 1986 è stato vicario parrocchiale a Castellanza. Dal 1986 al 1992 ha ricoperto il ruolo di segretario dell’arcivescovo Carlo Maria Martini. Poi, per dieci anni, è stato direttore dell’ufficio per la pastorale missionaria della diocesi di Milano. Nel 2007 si è trasferito a Roma, dove fino al 2013 è stato direttore nazionale delle Pontificie opere missionarie e direttore dell’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Dal 2013 al 2016 è stato responsabile della Comunità pastorale san Carlo Borromeo a Peschiera Borromeo. Nel 2016 l’arrivo a Desio.

L’artefice del complesso restauro della cupola della Basilica di Desio

Tra i suoi risultati più importanti a Desio: l’accento – con la sua vasta esperienza di Mondialità – dato alla vocazione missionaria, in una città dove dal 1947 sono radicati i Missionari Saveriani; la cooperazione con le altre comunità religiose, in particolare con quella islamica; il complesso restauro della cupola della basilica dei santi Siro e Materno. Don Gianni ha saputo gestire con efficacia anche gli anni dell’emergenza sanitaria, riuscendo a istituire un nucleo di volontari particolarmente attivo nella comunità.

Gli altri vicari episcopali

Gli altri nuovi vicari episcopali di zona sono don Marco Bove, 62 anni, presidente dell’istituto sacra Famiglia di Cesano Boscone e don Franco Gallivanone, 67 anni, parroco delle parrocchie san Pio V e santa Maria di Calvairate e di sant’Eugenio, a Milano, responsabile del Decanato “Forlanini – Romana Vittoria. Insieme a Elli un altro vicario episcopale cambierà zona: si tratta di monsignor Giuseppe Vegezzi, attualmente vicario per la zona di Varese. Monsignor Luca Raimondi e don Antonio Novazzi continueranno invece il loro servizio nelle zone attuali.