Villasanta Cronaca

Villasanta, i nomi dei 12mila bambini morti sulla striscia di Gaza: letti uno a uno in piazza

Un gesto toccante, iniziato dal presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, e ripetuto in tutta Italia, che ieri, domenica 5 ottobre, anche Villasanta ha voluto compiere. I volontari hanno iniziato ad alternarsi al microfono, ripetendo i loro nomi, uno a uno, ad alta voce. Iniziative pro Gaza in tutta la Brianza
di

I nomi dei 12mila bambini uccisi sulla striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 a oggi letti uno a uno. Un gesto toccante, iniziato dal presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, e ripetuto in tutta Italia, che ieri, domenica 5 ottobre, anche Villasanta ha voluto compiere. Per tutto il pomeriggio i volontari hanno iniziato ad alternarsi al microfono, ripetendo i loro nomi, uno a uno, ad alta voce. Piccole vite, dai neonati fino ai ragazzini di 12 anni, morti nel conflitto che ha spezzato in due anni oltre 60mila civili, un terzo dei quali erano bambini e ragazzi.Un gesto che domenica scorsa 28 settembre era stato ripetuto anche in piazza Conciliazione a Desio da Desio città aperta, alla presenza del sindaco, Carlo Moscatelli.

L’iniziativa, nata spontaneamente, si inserisce all’interno di un pomeriggio di musica e riflessione promosso dalla Casa dei Popoli insieme all’amministrazione comunale. “Concerto per Gaza” è andato in scena a partire dalle 16 in piazza Martiri della Libertà. Qui musicisti villasantesi e non solo hanno proposto canti e musiche per raccontare il dramma del popolo palestinese. Sul palco i Friends, Nero Vinile, Banda Putiferio, Bandisti di strada, Dispositivo antipompaggio, Senza patria, Adriana Gallo con Mattia Maugeri e ancora il duo Gavina Miani, Chiara Di Muzio, Laura Pappalardo e Giovanni Falzone. All’iniziativa hanno aderito moltissime associazioni e realtà sociali e culturali di Villasanta. Il palco è stato arricchito dall’esposizione della grande tela firmata dal pittore Bruno Freddi, dal titolo “Esodo”.

Villasanta, i nomi dei 12mila bambini morti sulla striscia di Gaza: in piazza un laboratorio dedicato ai più piccoli

Solo pochi giorni fa la stessa piazza del Comune aveva ospitato un grande laboratorio artistico dedicato pi più piccoli e animato dall’associazione B 612. Sotto le finestre del Comune ragazzi e bambini hanno realizzato centinaia di barchette colorate, adagiate su un telo a rappresentare il mare: un messaggio di pace e condivisione. Resterà aperta al pubblico fino a venerdì 17 ottobre, nel salone Bruno Trentin della Cgil di via Premuda, a Monza, la mostra “Heart of Gaza”, realizzata con i sogni e i disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi della Striscia.

Villasanta, i nomi dei 12mila bambini morti sulla striscia di Gaza: in migliaia dalla Brianza a Roma e tante iniziative per Gaza in tutta la Provincia di Monza

Migliaia i brianzoli che sabato 4 ottobre hanno partecipato alla manifestazione nazionale in programma a Roma, mentre a Brugherio è stato organizzato sabato nel tardo pomeriggio un momento di riflessione in piazza Roma a cui hanno aderito gli scout e la comunità pastorale Epifania del Signore. Altre iniziative si svolgeranno nei prossimi giorni dedicate al dramma del popolo palestinese e al massacro di Gaza. Si intitola “Ritorno a Gaza. Scritti di donne italo palestinesi sul genocidio” l’incontro che si svolgerà il 9 ottobre in Sala Maddalena, a Monza, alle 20.30, promosso dalla Rete lotte sociali MB. Mentre “Palestina, il vero volto delle smart cities. Tecnologie per la guerra ai popoli” è in programma alle 21 del 23 ottobre al Circolo Libertà, a Monza.

Contenuti correlati
L'autore

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

Tags