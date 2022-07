Regionali 2023, mezzo passo indietro della Moratti: “Leale appartenenza al centrodestra”

L’entourage di Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia con delega al Welfare, ha voluto smentire “categoricamente” l’ipotesi di una candidatura alternativa al centrodestra dell’ex sindaco di Milano per le elezioni regionali del 2023, in seguito alla conferma della disponibilità per un secondo mandato da parte del presidente uscente, il leghista Attilio Fontana.

Lo staff della vice-governatrice, in una nota, ha confermato “la leale appartenenza alla coalizione di centrodestra dalla quale si attende la decisione sulla candidatura alla presidenza di Regione Lombardia”.