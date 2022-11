Il caro energia tema di un convegno di Fratelli d’Italia al Binario 7 di Monza

L’ex assessore monzese Marco Meloro, oggi membro del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, è stato il promotore del convegno “Caro bollette: il ruolo della Regione e dello Stato”, organizzato venerdì 18 novembre, in serata, nella Sala Picasso del Binario 7 a Monza. Una carrellata di ospiti, tra tecnici e politici, per spiegare le origini dell’aumento indiscriminato dei costi dell’energia e le possibili soluzioni per affrontate l’inverno che sarà.

Caro energia: i saluti di La Russa e Santanché

Il pubblico in sala

Ad aprire la serata è stato un videosaluto inviato dal presidente del Senato Ignazio La Russa alla platea. «Quello che proponete con il convegno organizzato da Meloro è un tema di stretta attualità -ha ribadito la seconda carica dello Stato nel breve messaggio trasmesso a inizio serata-. Il ruolo delle regioni, oltre a quello indispensabile del governo, è un tema da dibattere per contrastare il caro bollette». Ospite d’onore della serata sarebbe dovuta essere la ministra Daniela Santanchè, che è stata però trattenuta per impegni istituzionali e ha dato forfait. Anche lei ha però inviato ai partecipanti e ai relatori un saluto. «Ci tenevo particolarmente a partecipare al convegno organizzato da Meloro e da Fratelli d’Italia -ha spiegato la ministra del Turismo-, perché il tema di cui dibatterete è il tema del governo. Stiamo varando la finanziaria. Metteremo a disposizione 30 miliardi, tutte le risorse possibili, per calmierare i prezzi. Il governo -ha continuato Santanchè– è consapevole delle difficoltà che riguardano l’extraprofitto dovute solo in piccola parte alla guerra in corso in Ucraina, ma molto di più alla speculazione. La sfida è fermare gli speculatori e per questo stiamo arrivando a un tetto al prezzo dell’energia perché il caro bollette è un problema che non può che generare altri mille altri problemi a cascata».

Caro energia: i contributi di Busnelli e Bracchitta

Un momento della serata

A fare gli onori di casa è stato lo stesso Meloro che ha ricordato come gli interventi di La Russa e Santanchè siano segno della vicinanza del governo al territorio di Monza e della Brianza. Ad aprire il tavolo dei relatori sono stati due tecnici: Paolo Busnelli, vicepresidente di Acinque, spa e Loredana Bracchitta, componente del Consiglio direttivo energia. «L’efficientamento edilizio, gli interventi fatti con il bonus 110 hanno permesso una riduzione del 48% del consumo energetico. Oltre al contenimento dei costi e ai provvedimenti messi in atto per limitare i consumi, un’azione responsabile di investimenti sul parco edifici è un intervento indispensabile». È stata poi Bracchitta a toccare altri temi particolarmente significativi. «Il caro bollette, è bene ricordarlo, incide anche sulle aziende del comparto energia, costrette ad acquistare a prezzi altissimi. I nostri utili -ha aggiunto- vanno ai Comuni soci e hanno ricadute sul territorio. C’è poi il tema delle garanzie bancarie e assicurative diventate per noi aziende di settore impossibili. Il caro energia rischia di far chiudere anche molte di queste imprese». E poi un ultimo accenno all’extraprofitto. «Solo alcuni dei provvedimenti messi in atto dal governo sono stati impattati dal Decreto aiuti bis». Tra i relatori anche i senatori Mario Mantovani e Sandro Sisler.