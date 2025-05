Elezioni a Desio, la diretta: Moscatelli avanti dopo le prime sezioni scrutinate, testa a testa con Villa

Desio è l’unico Comune della provincia di Monza e Brianza al voto, dopo il commissariamento dell’inverno. Il sindaco si sceglierà tra quattro candidati: Andrea Villa per il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Indipendenza e Desio ideale), Carlo Moscatelli per il centrosinistra (Polo civico – Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio, Partito Democratico, Italia Viva e + Europa), Alessio Alberti (Desio Popolare e Partito Repubblicano) e Iaia Piumatti per Desio Bene Comune (Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle).

Elezioni a Desio, la diretta: il testa a testa tra centrosinistra e centrodestra

Elezioni a Desio Sala Stampa Comune

Ore 16.53. Tredici sezioni scrutinate e Villa rosicchia qualcosa a Moscatelli: Moscatelli 47,1 %; Villa 44%; Alberti 4,7 %; Piumatti 4,8%.

Ore 16.47. Dopo 11 sezioni, Moscatelli conserva 240 voti di margine sul candidato del centrodestra. Si profila il ballottaggio

Ore 16.39. Aggiornamento parziale dopo 10 sezioni scrutinate (su 34), compresa quella dell’ospedale: i voti raccolti da Moscatelli sono 1911, 1696 quelli per Villa.

Ore 16.19. Otto sezioni scrutinate, compreso il quartiere Boschetto dove è più diffuso il voto per il centrodestra e dove infatti Villa ha raccolto più preferenze dell’avversario: Moscatelli è al 48.2%, Villa 42%; Piumatti 5,1% e Alberti 4,7%.

Ore 16.10. Sette sezioni: Moscatelli 51,4; Villa 42,2; Piumatti 3,5; Alberti 2,8. Sono 1325 voti per il candidato del centrosinistra e 1088 voti per quello del centrodestra.

Ore 16.05. Primi dati su 5 sezioni scrutinate: Moscatelli avanti con 49,9%, Villa 42,2%. Poi Piumatti 5,4% e Alberti 4,4

Ore 15.40. Il primo dato definitivo arriva dalla sezione 26: è quella dell’ospedale. Tre le schede scrutinate, con due voti per Villa e uno per Alberti.

Ore 15.27. C’è il dato dell’affluenza: nei 34 seggi cittadini ha votato il 47,11% degli aventi diritto, un calo di quasi tre punti dalla precedente tornata (49,92%).

Ore 15 di lunedì 26 maggio: urne chiuse a Desio, l’unico Comune della provincia di Monza e Brianza al voto per l’elezione del sindaco. Attesa in primo luogo per l’affluenza, che già alla sera di domenica aveva fatto registrare una flessione nella percentuale.