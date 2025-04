Desio, Pd e Polo Civico hanno scelto: Carlo Moscatelli il candidato sindaco del Centrosinistra unito

Sarà Carlo Moscatelli il candidato sindaco scelto dalla coalizione di centrosinistra che correrà per la poltrona di sindaco di Desio alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. La scelta è avvenuta lunedì sera, 1 aprile, dopo un tormentato dibattito. A sostenerlo saranno il Partito Democratico ma anche il Polo civico (Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio). Sfiderà Andrea Villa, Lega, sostenuto da Forza Italia, FdI e Lega.

Esponente del mondo cattolico progressista, da anni è alla guida della Cooperativa Pro Desio, storica istituzione nata a Desio nel lontano 1919. E’ considerato molto vicino al mondo dell’Acli. Sotto suo impulso è stato avviato il rinovamento del Circolo Culturale Pro Desio insieme a Flavia Schiatti.

La scelta di Moscatelli è arrivata dopo un lungo e complesso dibattito, all’interno del Pd e del Polo civico. La sua personalità centrista di progressista moderato è stata scelta per la sua capacità di rappresentare le tante sensibilità e culture politiche diverse presenti non solo e non tanto nel Pd, ma anche, anzi soprattutto nel Polo civico. E’ stato scelto per le sue qualità di abile mediatore e di uomo del dialogo.

Carlo Moscatelli aveva già corso nelle elezioni amministrative del 2005 per il centrosinistra ed era stato sconfitto ottenendo solo il 41,87%, superato da Giampiero Mariani con oltre il 53%.

Suo il prestigioso progetto Desio di casa, apprezzato anche dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che con la Cooperativa Pro Desio e Fondazione Cariplo ha offerto accoglienza a nuclei economicamente fragili, in appartamenti in housing sociale nel centro storico di Desio a disposizione di persone che stanno vivendo situazioni di emergenza abitativa: donne sole con figli, papà separati, smarriti per la perdita della casa o del lavoro, famiglie improvvisamente rimaste senza mezzi economici.