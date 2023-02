Alessio Alberti non è il fondatore né il coordinatore di Italia Viva

Francesca Pontani e Alberto Pilotto, coordinatori provinciale di Italia Viva di Monza e Brianza, precisano che «Alessio Alberti non è stato il fondatore di Italia Viva, né a Desio né in Brianza e non ha mai avuto il ruolo di coordinatore, né in provincia di Monza, né a Desio. Nella provincia di Monza i coordinatori provinciali del movimento fondato da Matteo Renzi sono Francesca Pontani e Alberto Pilotto, quest’ultimo candidato consigliere in Regione». Il coordinatore di Desio è, invece, Gabriele Degan. «Alessio Alberti – proseguono – non ricopre alcun ruolo di coordinatore provinciale, né attualmente altro ruolo nel partito. Per errore questi incarichi erano stati a lui attribuiti in una recente intervista. Ci scusiamo con gli interessati e i lettori.