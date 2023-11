Quando, sei mesi fa, è arrivato a Desio per la prima volta, ha riempito due volte la sala. Domenica 19 novembre alle 15.30 Andrea Bacchetti, uno dei migliori pianisti italiani, interprete autorevole in Johann Sebastian Bach, tornerà a Desio al Circolo culturale Pro Desio (via Garibaldi, 81). Ingresso gratuito con prenotazione a 3391352286 oppure circoloculturaleprodesio@gmail.com

Torna a Desio Andrea Bacchetti, l’artista che fa “cantare” il pianoforte Un programma a due facce

Questa volta Bacchetti proporrà un programma a due facce. Impegnato, nella prima parte, con i Tre preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato e il Minuetto e aria di Johann Sebastian Bach. Poi la Fantasia in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart, l’Impromptu op 42 di Franz Schubert, la Consolazione in re bemolle di Franz Liszt. Poi, nella seconda parte, brani più lievi e carezzevoli: Jimbo’s lullaby (da Children’s Corner) di Claude Debussy, Gabriel’s oboe di Ennio Morricone, Polichinelo di Hector Villa Lobos e un brano finale che l’artista vuole tenere segreto. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Desio.

Torna a Desio Andrea Bacchetti, l’artista che fa “cantare” il pianoforte Concertista da quando aveva 11 anni

Classe 1977, Andrea Bacchetti ha iniziato la sua carriera giovanissimo, come enfant prodige, all’età di cinque anni. Ha debuttato come concertista a 11 anni, nella sala Verdi del conservatorio di Milano, con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Dopo aver studiato al conservatorio di Genova, si è perfezionato con Luciano Berio, raccogliemdo i consigli di artisti come Herbert von Karajan e Nikita Magaloff. Oggi è un artista celebre e consacrato che si è esibito nelle sale da concerto di tutto il mondo, come quelle di Lucerna e Salisburgo, nei più prestigiosi festival come il Festival dei due mondi, il Festival Arturo Benedetti Michelangeli, con orchestre come la Filarmonica della Scala, ha collaborato con compositori contemporanei come Carlo Boccadoro. Per la sua casa discografica, Sony Classical, ha registrato autori come Bach, Mozart. Mendelssohn, Scarlatti, Cherubini, Galuppi, Marcello, Hasse, Berio e Boccadoro.