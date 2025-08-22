Solaro Meteo

Maltempo, forti danni nell’Altomilanese: colpite Solaro, Paderno Dugnano, Cesate e Rho

Flagellato in modo particolarmente duro l'Altomilanese. Raffiche di vento e piogge torrenziali a Lazzate, Cogliate, Ceriano Laghetto. Disagi e pericoli. Decine gli interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile
Il maltempo nel pomeriggio di giovedì 21 agosto ha flagellato in modo particolarmente duro l’Altomilanese. Raffiche di vento e piogge torrenziali si sono abbattute in particolare nei comuni di Solaro, Paderno Dugnano, Lazzate, Cogliate, Ceriano Laghetto, Cesate e Rho. Con disagi e pericoli anche rilevanti patiti dalla popolazione. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Il giorno dopo, conta dei danni è lunga e complessa.

Maltempo, forti danni nell’Altomilanese: l’incendio di martedì ha bruciato 3,3 ettari di bosco

La bonifica da rami e tronchi spezzati degli operatori antincendio del Parco delle Groane ha fatto inoltre emergere che il grosso incendio scoppiato tra Cesate e Solaro, a poche centinaia di metri dalla sede centrale del Parco, e divampato per tutto il lungo fine settimana di Ferragosto, ha provocato danni ambientali molto seri.Le ferite all’ambiente sono state dolorose: il fuoco si è portato via complessivamente 3,3 ettari di bosco e vegetazione, una superficie pari a oltre quattro campi da calcio e mezzo.

Maltempo, forti danni nell’Altomilanese: forte impegno dei volontari del Parco Groane

I volontari hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, minacciata dalla presenza di braci e focolai sotterranei che avrebbero potuto riaccendere l’incendio. In tutto il Parco ha mobilitato 30 volontari. Nei primi tre giorni sono state impegnate 25 volontari, affiancati da mezzi e squadre specializzate. Infine martedì si è resa necessaria una nuova uscita con cinque volontari e tre mezzi antincendio boschivo, per affrontare la ripresa di focolai che hanno comportato un alto rischio di riattivazione del fuoco. Con loro anche i vigili del fuoco di Saronno.

