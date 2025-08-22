Desio, fulmine squarcia un grande pino: auto distrutte, nessun ferito

Un fulmine giovedì pomeriggio ha squarciato un pino mediterraneo nel centro storico di Desio. Il possente albero si è spezzato in due. Il tronco e i grandi rami sono precipitati a terra. Completamente distrutta un’auto, danneggiato un furgone e altre vetture. Non ci sono stati feriti, ma i danni ad alcuni mezzi sono stati rilevanti. E’ accaduto giovedì pomeriggio in via San Pietro. Grande lo spavento per gli atleti dell’Aurora che si stavano allenando al Palazzetto dello sport Aldo Moro.

Desio, fulmine squarcia un grande pino: Polizia locale, Protezione civile e Vigili del fuoco impegnati per ore

Per alcune ore la polizia locale ha chiuso al traffico l’arteria stradale. Lunghe le operazioni di rimozione della grossa pianta, condotte dalla Polizia locale e dagli uomini della Protezione civile. Sono arrivati anche i vigili del fuoco. A coordinare le operazioni è stato l’assessore Fabio Arosio insieme al suo collega Stefano Guidotti. Verso sera, via San Pietro è stata riaperta.

Desio, fulmine squarcia un grande pino: assessori Fabio Arosio e Stefano Guidotti sul posto

“Per fortuna nessuno si è fatto male o è stato coinvolto – ha spiegato Arosio -. Domani una ditta specializzata si occuperà della rimozione dei rami spezzati e della messa in sicurezza della pianta”.