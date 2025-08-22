Ceriano, forti piogge, crolla un albero: un giovane rimasto ferito

L’albero caduto su un’auto in transito lungo la via Milano, al Villaggio Brollo su territorio di Ceriano Laghetto, a causa delle intense piogge e raffiche di vento che hanno colpito i comuni del Nord Milano il 21 agosto – apre la discussione sulle manutenzioni del verde. A dare fuoco alle polveri alle polemiche è Dante Cattaneo della Lega, oggi consigliere comunale d’opposizione. Lo fa all’indomani del crollo di una pianta che ha travolto l’auto condotta da un giovane di 29 anni, finito in ospedale, al San Gerardo di Monza, in condizioni per fortuna non particolarmente gravi. La pianta è crollata sulla sede stradale durante un periodo di maltempo intenso, sfondando sia il parapetto rialzato in metallo che il guard-rail.

Ceriano, forti piogge, crolla un albero: Dante Cattaneo, “verifiche alla stabilità delle piante”

Parla così Cattaneo: “Auguriamo piena guarigione al ragazzo. Ma poteva davvero andare peggio. Ho scritto alle autorità, in primis al sindaco di Ceriano Laghetto, Massimiliano Armando Occa. Ho chiesto che venga verificata la stabilità degli alberi a lato della strada. Siamo in un periodo con allerte meteo e temporali e la situazione delle piante è preoccupante. Non diamo sempre la colpa ai fattori esterni, qui si tratta di manutenzioni, divenute ormai necessarie, di controllo e verifica urgente. Può essere sfruttato questo periodo con minor traffico per intervenire”.