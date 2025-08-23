Il Besanino, da lunedì tornerà in servizio

Buone notizie per i pendolari brianzoli. Da lunedì 25 agosto riprenderà il servizio del Besanino. La circolazione sulla linea S7 Milano – Molteno – Lecco sarà di nuovo operativa dopo l’interruzione per lavori infrastrutturali svolti da Rete ferroviaria italiana. Il servizio della linea S7 era stato interrotto lo scorso 28 luglio. Una volta ripristinata la regolare circolazione verrà quindi sospeso il servizio sostitutivo su bus organizzato da Trenord nel periodo dei lavori.

«Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente», fanno sapere da Trenord. Questo significa che dal 25 agosto, giorno della riapertura della linea S7, e fino al 29 settembre sarà previsto un aumento dei tempi di viaggio. Sono già state inserite nove corse di rinforzo della linea, che precede ogni giorno 36 corse in circolazione sulla tratta Lecco – Monza.

Pendolari e studenti devono prestare attenzione al rientro perché da Lecco sono già state previste quattro corse di rinforzo che termineranno il viaggio a Monza invece che a Milano. Si tratta dei treni 24726 in partenza da Lecco alle 6.40 e in arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 8.16; il treno 24730 da Lecco delle 7.34 in arrivo a Porta Garibaldi alle 9.16; il numero 24734 in partenza da Molteno alle 8.53 e in arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 10.16 e il treno numero 24754 in partenza da Besana alle 14.15 e in arrivo a Porta Garibaldi alle 15.16. Questi quattro treni terneranno la corsa a Monza.

Altre cinque corse di rinforzo sono previste sulla tratta contraria, da Milano a Lecco. Si tratta del treno 24715 da Porta Garibaldi delle 5.44 diretto a Lecco per le 7.46; il numero 24743 da PG delle 12.44, in arrivo a Besana alle 13.44; il treno 24759 da PG delle 16.44 in arrivo a Lecco alle 18.23; il numero 24763 da Milano PG delle 17.44 in arrivo a Lecco alle 19.26 e il 24767 da Milano PG delle 18.44 in arrivo a Lecco alle 20.26. Queste cinque corse di rinforzo in direzione Lecco partiranno da Monza invece che da Milano Porta Garibaldi.

Per spostarsi fra Milano e Monza i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee Re8 Milano – Lecco, R14 Milano – Ponte San Pietro, S8 Milano – Carnate-Lecco, S11 Milano – Como-Chiasso, Re80 Locarno – Chiasso-Milano, S9 Saronno – Seregno – Albairate.

Novità anche in vista dell’ormai imminente Gran Premio di Monza. Tra venerdì 5 e domenica 7 settembre questi provvedimenti saranno sospesi e tutte le corse saranno attive. Non solo, sono state già previste corse straordinarie in direzione della manifestazione. Tutte le informazioni e i dettagli riguardo le variazioni di tratte e orari sono disponibili sul sito trenord.it o sulla app.