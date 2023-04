Ville Aperte 2023, ville di delizia: il programma dell’edizione di primavera

Le dimore di delizia brianzole spalancheranno nuovamente le loro porte da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio e il 6 e 7 maggio: torna per il secondo anno, dopo la sperimentazione del 2022, l’edizione primaverile di Ville Aperte organizzata dalla Provincia che, come ha anticipato venerdì 14 aprile il presidente Luca Santambrogio, è destinata a diventare un appuntamento fisso.

Ville Aperte 2023: percorso dedicato alle ville di delizia

L’evento, che si annuncia come un antipasto del più corposo appuntamento autunnale, sarà dedicato solo alle ville di delizia perché l’ente è concentrato sulla «pazza idea» di candidare a patrimonio dell’Unesco gli sfarzosi palazzi in cui fino all’Ottocento i nobili trascorrevano i periodi di riposo: «Per i loro tesori pittorici e architettonici – ha spiegato il presidente – i nostri complessi possono aspirare a ottenere il riconoscimento che garantirebbe un’eco mediatica unica. All’estero ci sono edifici molto meno importanti che, però, possono contare su una pubblicità che noi non sappiamo fare. Nel 2023 contiamo di avviare la procedura, non semplice, che speriamo possa concludersi con un ottimo risultato».

L’opera di promozione della bellezza del territorio, ha notato, dovrebbe puntare a raggiungere in modo capillare gli studenti e i giovani.

Ville Aperte 2023: il sostegno di Brianzacque e Bea

La manifestazione ha ottenuto anche quest’anno il sostegno delle società partecipate Brianzacque e Bea: «Ville Aperte – ha commentato il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – vuol far riscoprire le dimore di delizia come noi cerchiamo di far gustare l’acqua di rete. In sinergia con le altre aziende potremmo pensare di riproporre l’art bonus, che ha consentito di ristrutturare alcuni monumenti, legandolo a questa rassegna».

«La nostra partecipazione – ha notato il presidente di Bea Mario Carlo Novara – rappresenta l’occasione per restituire al territorio quello che riceviamo».

Ville Aperte 2023: itinerario con 33 ville, debutta Villa Gianetti di Saronno

Gli organizzatori della sessione primaverile, ha affermato la dirigente di via Grigna Erminia Zoppè, hanno immaginato una sorta di itinerario tra le 33 ville che potranno essere visitate: 11 in Brianza e le altre sparse nel lecchese, nel comasco e nell’area milanese a cui si aggiungerà per la prima volta Villa Gianetti di Saronno.

Ville Aperte 2023: le aperture in provincia di Monza

In Provincia di Monza il pubblico potrà optare per le visite alla Villa Reale con il suo teatrino di corte e l’allestimento della mostra Reggia Contemporanea, al Mirabello e al Mirabellino, a Villa Borromeo d’Adda di Arcore, a Palazzo Rezzonico di Barlassina, a Villa Zari di Bovisio Masciago, a Palazzo Rasini di Cavenago, a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, al parco e alla villa Cusani Traversi Tittoni di Desio, a villa Antona Traversi di Meda, a Villa Taverna di Triuggio.

Ville Aperte 2023: come prenotare

La rassegna sarà inaugurata sabato 29 aprile nel cortile interno di palazzo Rasini da un concerto della Filarmonica Paganelli ’79: gli ingressi, che salvo sconti costano 5 euro, possono essere prenotati sul sito www.villeaperte.info e da lunedì 17 allo 039 9752251. Informazioni e aggiornamenti saranno forniti in tempo reale anche su Facebook, Instagram e Twitter e sull’app Ville Aperte in Brianza.