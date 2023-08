Verano Brianza, successo oltre le aspettative per la tradizionale festa dell’anziano

Una risposta numerosa, come forse era difficilmente immaginabile alla vigilia. La festa dell’anziano, promossa dall’associazione Anziani di Verano Brianza, tradizionale passaggio che scandisce in estate la programmazione sul territorio, è stata caratterizzata nello scorso fine settimana da un successo notevole. Le danze le ha aperte venerdì 4 agosto la celebrazione di una santa Messa nella sede di piazza Cesana. Il giorno dopo, negli stessi spazi, la scena se l’è presa una serata danzante, mentre domenica il ritmo della giornata è stato dettato dai tornei di bocce, scala quaranta, scopa d’assi e burraco, che hanno visto i presenti confrontarsi con impegno, e dall’intervento delle autorità locali, con il sindaco Samuele Consonni che ha voluto portare personalmente il suo saluto.

Associazione Anziani: la felicità della vicepresidente Finotto

«Siamo molto soddisfatti -ha spiegato a posteriori Gianna Finotto, vicepresidente dell’associazione organizzatrice, che ha nella definizione di proposte ricreative per gli anziani il fulcro della sua attività-. La presenza è stata numerosa e, ci piace evidenziarlo, ha coinvolto non solo gli anziani, ma anche i più giovani, perché questa occasione vuole rappresentare un momento di contatto tra chi ha qualche anno in più ed il resto della popolazione».

Associazione Anziani: un’estate ricca di proposte

L’appuntamento ha costituito il momento clou delle manifestazioni nel periodo più caldo, ma non il solo. Giovedì 10 agosto, infatti, oltre una cinquantina di iscritti ha animato il pranzo di Ferragosto a Barni. Le proposte conosceranno quindi una coda nel mese di settembre. A partire da sabato 2 settembre, infatti, è previsto un soggiorno di una decina di giorni in Calabria, cui ne seguirà un secondo di un paio di settimane a Finale Ligure. In giugno, invece, la meta per soci e simpatizzanti del sodalizio presieduto da Mario Cesana, che è stato avviato nell’ormai lontano 1987 e che oggi è forte di un ammontare complessivo di all’incirca novecento soci, era stata la località di Gatteo a Mare.