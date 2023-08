Valeria Rossi, Voiceplant e Il Veliero: ecco l’inno della compagnia teatrale di Monza

“Come un veliero” la canzone, targata VOICEPLANt e Valeria Rossi, dedicata alla compagnia teatrale monzese il “Veliero Monza” disponibile ora su Spotify.

L’inno della compagnia teatrale di Monza: le emozioni dei ragazzi raccolte da Valeria Rossi

Come già si percepisce dal ritornello “Un mare io sarò come un veliero al tramonto e l’emozione più forte, nessun copione inventerò, una farfalla di gioia sul palco vola dentro di me come il fuoco e l’amore le mani piene di lacrime” è un brano unico, che racconta le emozioni dei ragazzi della compagnia teatrale quando salgono sul palco, testimonianze raccolte da Valeria Rossi, poi trasformate in testo e, con l’aiuto di Pietro Foresti, trasformate in canzone.

L’inno della compagnia teatrale di Monza: lo strumento che converte in suono l’elettricità degli esseri viventi

VOICEPLANt è un marchio registrato, creato da Mattia Teruzzi, scienziato ambientale, dalla cantante e counselor Valeria Rossi e dal produttore musicale Pietro Foresti, che nasce con l’obiettivo di usare la musica come ponte tra le persone, le realtà sociali e l’ambiente.

Questo è, a tutti gli effetti, “un artista” nel panorama musicale italiano, che fa un tipo di musica nuovo ed unico nel suo genere. Viene utilizzato un particolare strumento che, grazie a dei sensori, è in grado di registrare e convertire in suono l’elettricità che circola all’interno dei corpi degli esseri viventi, umani e vegetali.

L’inno della compagnia teatrale di Monza: «Il racconto dei ragazzi del Veliero»

Ad accompagnare i testi c’è la base musicale che, in questo caso proviene direttamente dai corpi dei ragazzi, in altri può derivare da alcune piante scelte per importanza storica o culturale legata al progetto. Questo percorso “personalizzato” viene seguito direttamente da Valeria Rossi e da Eleonora Maccabelli, psicologa di riferimento per i diversi progetti.

«Questa canzone è creata con gli attori del Veliero Monza – spiega Mattia Teruzzi – che hanno deciso di raccontarci cosa significa per loro fare teatro, e quanto è importante nella loro vita. Abbiamo deciso di prendere e utilizzare esattamente le loro parole e le loro frasi, senza curarci troppo della forma, questo perché vogliamo che il messaggio che passi dalla canzone sia esattamente quello che passerebbe parlando con loro».

Il progetto è stato realizzato grazie anche al sostegno economico di Fondazione Monza e Brianza e di Ingage Software House.