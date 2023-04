Una flash mob in versi per la giornata mondiale della poesia

Una ventina di studenti del liceo Parini di Seregno, degli indirizzi di scienze umane ed economico sociale, guidati dal dirigente scolastico Gianni Trezzi, unitamente ai docenti Orietta Pozzoli di lettere ed Alessia Tosetti e Nada Foti, di sostegno, sabato 1 aprile, dalle 14 in poi, per le vie del centro città, hanno dato vita ad un flash mob, per regalare, a chi voleva ascoltare, degli attimi di bellezza, in linea con Fedor Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo”. E’ stato un momento, sia pure con qualche giorno di ritardo rispetto alla data tradizione del 21 marzo, per onorare la giornata mondiale della poesia. “ Siamo in ritardo sul calendario- ha giustificato il dirigente Gianni Trezzi- ma solo perché il 21 marzo noi del liceo eravamo impegnati con il progetto Erasmus ed avevamo tra noi le delegazioni di diverse nazionalità, però, era una data che volevamo ricordare per travolgere le persone con la magia delle parole”.

Un flash mob in versi: gli studenti hanno letto poesie

Ai passanti per le vie del centro storico studenti e docenti hanno letto una serie di poesia attinte da Catullo ma la gran parte da poeti contemporanei. Dopo aver recitato la poesia all’ascoltatore veniva apposto sull’abito un biglietto con la scritta “ oggi ho ascoltato una poesia”. I dicitori si sono identificati indossando una apposita maglietta con impresso sul davanti la poesia autografata da Giacomo Leopardi de L’Infinito e sul retro “ ambasciatori poetici del Parini”. E’ la terza volta che gli studenti animano questa ricorrenza. La prima volta è stato nel 2016, quando sugli alberi presenti in corso del Popolo erano state appese delle poesie e gli studenti dopo averle staccate le proponevano ai passanti, la seconda volta era il 2019 quando era cambiata la formula con la lettura alternata di poesie in piazza Risorgimento, mentre stavolta vis a vis con le persone. Una iniziativa che è stata accolta molto favorevolmente dalle persone accostate che hanno gradito l’iniziativa e ascoltato con interesse.