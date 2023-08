Ultima luna d’estate 2023: scatta il conto alla rovescia

Torna per la 26esima edizione “L’ultima luna d’estate”, rassegna teatrale che si svolgerà come ogni anno nelle ville, nei parchi e nelle cascine della Brianza e del Lecchese con più di 20 appuntamenti all’aperto, dal 25 agosto al 3 settembre.

Quest’anno il progetto è sostenuto dal ministero della cultura e dal Fondo sostegno arti dal vivo che è composto da Acinque energia, Lario Reti Holding e Fondazione comunitaria del Lecchese. Ideato da Teatro Invito e in collaborazione con il Consorzio Villa Greppi il festival è ospitato da dodici comuni e avrà il patrocinio della provincia di Lecco, del parco di Montevecchia e del Curone.

Non solo spettacoli con un palcoscenico e un pubblico seduto, ma anche camminate letterarie itineranti, incontri e musica per dieci giorni di cultura e intrattenimento.

Luca Radaelli, direttore artistico, spiega che quest’anno tutte le proposte verteranno sul tema “la diversità e le devianze”. «Uno spettro si aggira per il mondo – dice – lo spettro dell’omologazione». Infatti già dalla prima sera (venerdì 25 agosto dalle 18) si entrerà nel vivo dell’argomento con il giornalista Gad Lerner che imposterà un dialogo sul tema con il responsabile dell’arcidiocesi di Milano, don Walter Magnoni. A seguire l’attore premio Ubu Mario Perrotta presenterà lo spettacolo “Un bés” sulla vita di Antonio Ligabue. Tutto nella cornice di villa Lattuada di Casatenovo.

Appuntamento con uno degli artisti più incompresi (in vita) della storia si terrà il 29 agosto a villa Borgia di Usmate Velate con Corrado D’Elia che debutterà con “Io, Vincent Van Gogh”. Tra le varie serate, quella del 30 agosto coglierà l’occasione di un anniversario importante. Luca Radaelli da direttore artistico entrerà in scena con Valerio Bongiorno e Maurizio Aliffi e in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni presenteranno “La colonna infame” ideato come un legal thriller e presentato al monastero della Misericordia di Missaglia.

Una rassegna non solo per adulti: infatti ci saranno anche proposte per famiglie, come quella di domenica 3 settembre. Nel pomeriggio andrà in scena “Raperonzola” del Teatro dell’Erba Matta di e con Daniele Debernardi, l’avventura di una fanciulla che viene tenuta segregata in una torre da un’orca.

«La rassegna è capace di arricchirsi e di sapersi rinnovare» commenta Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque energia, dal momento che anche quest’anno ci sarà la sezione “Luna Crescente”, uno spazio per le compagnie under 30 che mostreranno brevi trailer dei loro spettacoli. Sarà poi il pubblico a decretare chi parteciperà con lo spettacolo completo all’edizione 2024 di “L’ultima luna d’estate”. I partecipanti, selezionati con una call nazionale, avranno venti minuti ciascuno la sera del 28 agosto alla corte del municipio di Viganò.

Il festival si concluderà al chiostro di San Giovanni di La Valletta Brianza con uno degli ospiti più attesi, Peppe Servillo (cantante per gli Avion travel, musicista, compositore e attore, fratello di Toni), che presenterà “Il resto della settimana”, in cui l’artista leggerà dei brani tratti dall’omonimo libro di Maurizio De Giovanni, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano.

È consigliata la prenotazione per ogni attività ed è obbligatoria per l’inaugurazione, spettacoli itineranti e con aperitivo. Per informazioni e prenotazioni il sito della rassegna.