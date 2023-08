Torna il Kernel: 30mila euro del Comune per il festival in Villa reale

Non saranno solo i giochi di luce i protagonisti del Kernel lab che tornerà ad animare la Villa reale, gli spazi del liceo Nanni Valentini, i Boschetti e alcuni punti del centro storico venerdì 29 e sabato 30 settembre. La manifestazione, organizzata dall’associazione AreaOdeon, si arricchirà di appuntamenti e coinvolgerà nuovi attori che, nel dicembre 2022, hanno aderito al network che riunisce, oltre al liceo artistico, l’istituto Hensemberger, l’Accademia Pbs, il Veliero e la rete Tiki Taka.

La Reggia ospiterà un convegno internazionale in cui saranno affrontate tematiche quali l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e quella virtuale, la sostenibilità energetica e quella sociale a cui interverranno esperti di caratura internazionale, ricercatori e artisti.

Torna il Kernel: le proposte di fine settembre

Gli studenti del Valentini arriveranno preparati all’appuntamento con la due giorni in quanto a partire da febbraio hanno seguito un percorso formativo multidisciplinare dedicato al mapping in 3d finalizzato alla realizzazione di scenografie multimediali in cui, tra l’altro, hanno analizzato le potenzialità espressive della luce e le relative prospettive professionali. Durante i workshop gli alunni hanno creato installazioni di luce e performance audiovisive che durante il festival saranno presentate nel cortile del liceo. I giovani legati alle realtà del neonato network hanno partecipato anche a incontri dedicati alla progettazione dei costumi, alla programmazione degli effetti luminosi, alla formazione musicale e alla composizione di una coreografia d’insieme.

Torna il Kernel: il festival e le opportunità a Monza

Il 29 e 30 settembre il grande pubblico sarà attratto dalle installazioni luminose in diversi punti della città e dalla light parade “Comunità in azione” che in entrambe le serate partirà dalla Villa reale e si snoderà verso il centro.

Il Kernel lab, finanziato dal Comune con 30.000 euro a fronte di un costo complessivo di 54.200 euro, secondo gli organizzatori contribuirà a valorizzare Monza dal punto di vista turistico anche a livello sovranazionale in quanto è inserito nel calendario dell’Ilo international light festival organization.

«L’aspetto dello spettacolo ci interessa relativamente – afferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – come amministrazione ci preme che dall’appuntamento nasca l’interesse di qualche impresa a operare nel settore della luce e che qualche giovane colga le opportunità di lavoro che questo ambito offre». Sarebbe questa, lascia intendere, la ricaduta più importante della manifestazione per il territorio.