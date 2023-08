Tittoni Beer Fest a Desio: birre artigianali e musica

Ventiquattro birre artigianali alla spina italiane e musica a Desio per il Tittoni Beer Fest in programma fino a domenica 6 agosto al parco Tittoni.

Tittoni Beer Fest a Desio: sabato sera c’è Giorgieness

Sabato sera sul palco sale la cantautrice Giorgieness, che a Desio è già stata in passato, con Emoji of soul (ore 21.30 circa); domenica sera chiusura con l’indie rock di The Monkey Weather.

Tittoni Beer Fest a Desio: 24 birre artigianali

Sotto i riflettori anche l’ampia tap list di birre in degustazione: pils e ipa, fino alle più particolari bock, brown porter, gose e saison. In diverse varianti a seconda dei mastri birrai. Etichette da tutta Italia con la Lombardia guidata dagli storici e più noti birrifici Lambrate (Milano), Italiano (Como), Hammer (Bergamo).

“Con un menù food da leccarsi i baffi ed ecco che il Tittoni beer Festival è servito”, dicono gli organizzatori Paneliquido e BBF Brianza Beer Festival.

Tittoni Beer Fest a Desio: informazioni

Ingresso 10 euro “con 3 gettoni degustazioni da 0,1 L, bicchiere in policarbonato dell’evento, accesso a tutta l’area Parco Tittoni compresa l’area concerti”, spiegano ancora. Chi porta il bicchiere BBF/VBF/Paneliquido delle precedenti edizioni non avrà un nuovo bicchiere ma 1 gettone degustazione in più all’ingresso.