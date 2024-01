Teatro: Poretti al Comunale di Limbiate verso il tutto esaurito

Sono quasi tutti esauriti i posti disponibili al teatro comunale di Limbiate per assistere allo spettacolo “Funeral Home” che vedrà protagonisti gli attori Giacomo Poretti (volto del trio comico con Aldo e Giovanni) e Daniela Cristofori. L’appuntamento in programma venerdì 19 gennaio, alle 21, sta infatti registrando grandissimi consensi e le possibilità di trovare un posto stanno per esaurirsi.

Teatro: Giacomo Poretti al Comunale di Limbiate verso il tutto esaurito, venerdì 19 gennaio in scena con Daniela Cristofori

Si preannuncia un nuovo sold out, dunque, per la stagione teatrale 2023-2024 del teatro di Limbiate che venerdì 19 gennaio accoglie uno spettacolo che è un viaggio comico e commovente con Rita e Ambrogio, due anziani che, in un mix di litigi feroci e tenerezza, conducono in una cerimonia funebre. Lei elegante e determinata, lui restio e con il terrore della morte: un duo irresistibile! Quest’opera follemente divertente e poetica promette sorrisi e riflessioni, mentre Rita cerca di affrontare la realtà e Ambrogio tenta di sfuggirle. Un mix di curiosità, timori e speranze tipiche degli anziani, in un’ora e mezza di pura emozione. Bisognerà però affrettarsi per garantirsi gli ultimi biglietti per assistere ad una commedia per tutta la famiglia che promette come detto di divertire e far pensare.