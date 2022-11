Teatro, Geniattori sul palco del Binario 7 per Cascina Blu Onlus

La compagnia Geniattori torna in scena, sul palco del Binario 7 di Monza, con lo spettacolo “Il primo raccolto”. Un ritorno, in realtà. La performance, infatti, è la riproposta dello spettacolo “Teste di zucca”, dal libro di Filippo di Biagio, che ha debuttato al Villoresi lo scorso aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. La rappresentazione sarà in scena sabato 5 novembre, alle 21 (15 euro), all’interno della 28esima rassegna delle Compagnie teatrali monzesi con la collaborazione della compagnia teatrale Il Veliero.

Teatri, Geniattori sul palco del Binario 7: con il violinista di Pizzaut Andrea Malorni

Ospite della serata Andrea Malorni, violinista, uno dei camerieri che lavora alla pizzeria PizzAut di Nico Acampora, che si esibirà con il suo violino; sul palco anche la Scuola di danza Koreos Academy Asd. Voci narranti Chicco Roveris e Ilaria Cassanmagnago.

Teatri, Geniattori sul palco del Binario 7: il ricavato per Cascina Blu Onlus

Il ricavato della serata è destinato a Cascina Blu Onlus, associazione con sede in Brianza di genitori di ragazzi autistici impegnati in attività per migliorarne la qualità di vita.